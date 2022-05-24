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Tak Yemek Sepeti’ni koluna…

Yemek Sepeti'nin ilk üyelerinden biriyim… Sanırım yıl 2001 idi… Nasıl da heyecanlanmıştım siteyi gördüğümde… Nasıl mutlu olmuştum siparişi verdiğim yemek geldiğinde…

O günden beri kullanıyordum kendisini… Üzerinde büyük emeklerim var yani… İlişkimiz son yaptıkları ara yüz değişikliğine kadar oldukça iyi gitti. Dün itibarıyla artık bitti. Dayanamadım sildim. O kadar kötü ki…

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Dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından satın alındığında üzülmüştüm. Az buz para değildi, 589 milyon dolara devredilmişti. Mantıklı bir hamleydi ama duygusal olarak bağlanınca insanın el vermiyor içi… Doğum günümü kutlamaları falan sanki aileden biriydi… Giriş yapmaya çalışıyorum, beni tanımıyor. Böyle mi oldu şimdi?

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Delivery Hero'nun yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yemek teslimat bölümü Foodpanda'nın tüm ülkelerde aynı tema kullanma fetişi yüzünden neredeyse batacak güzelim şirket… Rahat mı battı?

Yani hali inanın içler acısı… Adresimi yazıyorum, sen burada oturmuyorsun diyor. Yirmi bir yıldır buraya getiriyorsun, bana mı öğretiyorsun?

Sahi eski adresimi neden sildin ki? Hadi senin dediğin yerde oturayım, bir yolla bulursun nasıl olsa diye siparişe giriyorsun, burger aratıyorsun, sushi çıkıyor!

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Sipariş veriyorsun, iptal ediyorlar, la havle çekiyorsun. O kadar beklemişsin, sinirleniyorsun haliyle… Başka bir yerden sipariş veriyorsun, o da iptal ediyor. Yumurta kırıp yiyorsun, kapı çalıyor. İkisi birden geliyor.

Sadece bu kadar ile kalsa iyi… Yemek seçiyorsun 100 lira, sipariş aşamasına geçiyorsun 120'ye çıkıyor. Hayırdır? Nedir bu daldaki durum diye hesap soracağım, müşteri hizmetlerine ulaşmak mümkün değil…

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Yıllarca tek olmanın ekmeğini yedi ama rakipleri çıkınca ellerine yüzlerine bulaştırdılar güzelim sistemi…

Gerçekten bu değişikliğe para mı harcadılar yoksa bunu kullanacaksınız diye tehditle mi dayattılar? Rakip firmalar şirketin içerisine adam yerleştirse, sabotaj etse, emin olun daha kötüsünü yapamazlar.

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Çalışıyorsa bırak kalsın. Yoksa işi böyle batırırsın. Ufak tefek rötuşlar yap, hata düzelt, yeni özellik ekle ama bir anda komple çalışmayan bir site haline getirmek nedir?

Ben tek de değilim… Müşteriden, işletmecilere ve hatta kuryelere kadar herkes Yemek Sepeti'nin yeni halinden şikayetçi. Her geçen gün daha da kötüye gitmeyi başarıyorlar. Kendi kendilerini bitiriyorlar.

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Getir'in alternatifi Banabi'yi kurmuşlardı. Benim yaşadığım bölgede gayet iyi çalışıyorlardı. Onu neden kapattıklarını bilmiyorum ama alternatif olarak hayata geçirdikleri Market ve Mahalle uygulamalarının da yaşama şansı yok gibi…

Kendileri de güncel raporlamalarda görüyordur yaşanan felaketi… Peki yazık değil mi? Evimin düzeni bozuldu, sanki ocağıma incir ağacı dikildi. Sinirlendim tabii…

İktidara giydirip duruyorum ya “hay sizin yapacağınız işin” diye… Aynısı Yemek Sepeti için de geçerli…