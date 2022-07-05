Okurların nabzı!
Sevgili okurlarımdan her gün çok sayıda “ileti” alıyorum.
Göndericinin aktardığı duygu, düşünce, istek ya da bilgilere “ileti” deniliyor. Diğer bir ifadeyle ileti, okurların yazara aktardığı bilgi ve mesajlardır.
Bu iletiler, insanlarımızın nabzını tutma konusunda bana büyük ölçüde yardımcı oluyor.
Gelen iletiler arasından rasgele seçtiğim birkaçını bugün sizlere naklederek bir fikir vermek istiyorum.
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Bayram Gencer (Ollenhauer Str. München) Almanya'dan yazıyor:
“Rahmi abi, bir yazında ‘Ne günah işledik?' diye sordun… Ben Almanya'daki 49'uncu yılımı yaşıyorum ama Türkiye'yi buradan dikkatle izliyor, yaşanan olumsuz olayları bir bir not ediyorum. Emekli olmadan önce, emekliliğimde Türkiye'de yaşamayı düşünüyordum. Ancak 20 yıl önce Türkiye'de işlerin kötüye gideceğini tahmin edip Türkiye'de yaşama düşüncesinden vazgeçtim!
Bugün “İyi ki, öyle yapmışım” diyorum.
Türkiye'nin geldiği nokta: Hani, hesapsız-kitapsız, müflis mirasyediler olur… Tarlaları, bağı, bahçeyi ve daha sonra satılabilecek ne varsa her şeyi satıp, yarınını düşünmeden yaşayarak sonunda perişan olan gamsızlar vardır… İşte, koskoca Türkiye o tipler yüzünden bu duruma düşürüldü.
Cumhuriyetin birikimlerinin babalar gibi sattıklarında (bugünlerin geleceğini düşünmeden) din istismarcılarını destekleyenler için ‘Bu sonuçları hak ettiler' diyebiliriz ama kurunun yanında yaşlar da yandı, maalesef!
Bugün, hem devlet dağ gibi borç yükü altında, hem de vatandaşlar… Patlamış baraj sularının saldırısı gibi zam furyası milleti boğuyor.
Kötü şartlar şimdiki düzeyde bile kalmayacak. 2023 seçiminde velev ki iktidar değişse bile, bırakacağı enkazı kaldırmak yeni gelecek iktidar için çok zor olacak!”
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Ankara'dan Avukat Ahmet Erdem Akyüz (erdemak@gmail.com) yazıyor:
“İthal edilen ilaçların bedelini, yol, baraj, köprü gibi ihalelerin, satılan veya satın alınan malların fiyatını soruyoruz. Cevap: TİCARİ SIR.
Yurt içinde veya yurt dışında, siyaset adamlarıyla ne gibi görüşmeler yapıldığını, ne kararlar alındığını, hangi yetki ve amaçla imza edildiğini soruyoruz. Cevap: SİYASİ SIR.
Ticaret ve siyaset şeffaflık ister. Ticaret ve siyasette, kamuoyundan hiçbir şey gizlenemez.
Ticarette ve siyasette sır olamaz. Olursa bunun adı başka bir şeydir!”
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Macit Özalp (ozalpmacit@hotmail.com) Dubai'den yazıyor:
“Her gün olduğu gibi bugün de keyifle okudum yazınızı… TV'de yayınlanan programdaki zat (AKP milletvekili) ‘Ben eski yıllarda İstanbul Belediyesi'nde görevliydim, ayrıca iki yönetim kurulundan da para alıyordum. İki tane ev aldım.' diye konuşuyordu.
Hangi, belediye çalışanı normal maaşla iki tane ev alabilmiş? Hangi yönetim kurulu bu kişiye nasıl para vermiş ki, ev alabilmiş?
Ben 42 yıldır çalışıyorum, ancak birkaç ay önce borçsuz kalabildim.
Sayın milletvekili, bir de şu evleri nasıl aldığını açıklasa, ben de (geç bile olsa) neyi yanlış yaptığımı öğrenirim.”
“Ey Müslümanlar… Yakılan bir cami göreniniz var mı?”
Operatör Doktor Turhan Çömez, eski bir AKP milletvekilidir. Doğruları söyleme gibi bir huyu olduğu için AKP'den atılmış, yurt dışına gidip uzun yıllar Londra'da yaşamak zorunda kalmıştır.
Turhan Çömez, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gezi eylemlerinde işgal edilen camilerimiz yakıldı” şeklindeki sözlerini araştırmayı kendine görev bildi, aradı-taradı, fakat yakılan bir cami bulamadı. O zaman attığı tweetle, cami cemaatlerine şu mesajı yolladı:
“Camiye giden samimi, dürüst ve iyi niyetli tüm Müslümanlara sesleniyorum:
Allah aşkına, herhangi bir caminin yakıldığını göreniniz var mı?”
GÜNÜN SÖZÜ
Mutluluk, varılacak olan istasyon değil, yolculuğun kalitesidir!