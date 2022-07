PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Sabret demek kolay! Bu halk sabır taşı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı, ulus olarak üzücü durumumuzu bir kez daha gözler önüne serdi. Hem de acı bir şekilde…

Ülkedeki her karar, her icraat, olumlu ya da olumsuz her şey, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın iki dudağı arasından çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, “Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz” dedi.

Bu sözler, ülkedeki bunaltıcı hayat pahalılığının en yetkili ağız tarafından itirafıydı…

Peki, yaşam kalitesini yok eden bu tatsız gidişin sonu ne olacak?

Cumhurbaşkanı mesajında:

“Milletimizden biraz daha sabır talep ediyorum” dedi.

Sabır, sabır! İyi de, nereye kadar sabır?

Millet zaten uzun yıllardır sabredip duruyor.

“Sabrın sonu selamettir” derler ama selamet beklerken felaketle karşılaştık. Her şey ateş pahası oldu!

★★★

Türkiye, 9 Temmuz 2018'de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne, yani “Tek Adam Yönetimi'ne” geçti.

O tarihte Türkiye dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi idi… Fakat…

“Tek Adam Sistemi”nin faturası çok ağır oldu.

4 yıl içinde 4 basamak birden düşüp, dünyanın büyük ekonomileri arasında 21'inci sıraya geriledik.

Kişi başına düşen milli gelirimiz 98 milyar dolar azaldı. Halk daha da yoksullaştı!

Yurttaşların bankalara olan borcu yüzde 237 oranında arttı.

Mahkemelerde bulunan icra dosyalarının sayısı rekor düzeye yükselerek 23 milyon 826 bin oldu.

O tarihte dolar kuru 4.60 lira idi. Şimdi 17.55 lira.

Yıllık enflasyon yüzde 20 idi. Şimdi TÜİK'e göre yüzde 78, ENAG'a göre yüzde 175…

İşsiz sayısı 6 milyon 864 idi. Şimdi 8 milyonu aştı.

Kısacası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 4 yılda ülkede enkaz yarattı!

★★★

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Haziran 2018 günü halka “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, kurla nasıl uğraşılır görün” demişti.

Gereken yetki verildi ve sonucu hazin bir şekilde gördük!

O zamandan bu yana geçen 4 yılda vatandaşın yaşamında ne yazık ki, iyiye giden hiçbir şey olmadı.

“İşsizlik azalacak” demişti, azalmadı, tam tersine arttı!

“Enflasyon düşecek” demişti, düşmedi, tam tersine şaha kalktı!

“Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz” demişti, 21'inciliğe düştük.

★★★

Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi halktan “Biraz daha sabır” istedi.

Evet, sabredelim ama sınırsız sabır olmaz ki!

Bu ağır hayat şartları karşısında insan sabır taşı olsa bile çatlar!

Sayın Cumhurbaşkanı hem kendisine, hem de bu millete iyilik yapmak istiyorsa derhal seçime gider.

Herkes için kurtuluşun anahtarı seçimdir.

TEBESSÜM

Açlığa tam alışmıştı ki…

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu internette yayınladığı yazılarla iyi muhalefet yapıyor ama sesini fazla duyuramıyor. Çünkü medya ona fazla yer vermiyor.

Rifat Serdaroğlu, eski yıllarda Sağlık Bakanlığı yapan düzgün, dürüst bir siyaset adamıdır. Eleştirilerine zaman zaman anlamlı fıkralar da ekleyip taşı gediğine koyar.

Son yazısında anlattığı Nasreddin Hoca fıkrası şöyle:

“Müthiş hayat pahalılığından bıkan Hoca, tasarruf yapmak için eşeğine her gün bir avuç eksik yem vermeye başlamış…

Her gün bir avuç eksik yem vermek yaklaşık bir ay kadar devam etmiş. Hoca tasarruftan pek memnunmuş, ama… Bir sabah ahıra gittiğinde, bir de ne görsün?

Eşek nalları dikmiş!

Hoca gayet üzgün ‘Tüh be!' demiş ‘Tam açlığa alıştırmıştım, öldü zavallı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ekmeğin olmadığı bir yerde insan düşer her derde!