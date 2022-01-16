Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Kamu bankaları ile İTÜ’nün bilek güreşi

Türkiye'nin en yaygın özel okul markalarından Doğa Koleji'nde yeni bir isim göreceğiz: Halil Gürsoy.

Kahramanmaraşlı eğitim girişimcisi Gürsoy, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ETA Doğa Koleji markası ile işlettiği 4 özel okula 20 okul daha ilave etti: Ama nasıl?

Önceki günlerde İTÜ ETA Vakfı'nın yönetim kurulu değişti. 11 Ocak tarihli yazımda yeni yapıyı paylaşmıştım.

Yük. Müh. Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı.

Yerine yönetim kurulu üyelerinden ve İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Deniz getirildi.

İç bünyede dağıtılan bilgi formlarında yönetim kurulunda yeni oluşan yönetim kurulunda Hatice Düzgün ve Prof. Dr. Mustafa Kural da yer aldı.

Yeni yönetim İTÜ'ye Karaca'dan sonra rektör olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Koyuncu'nun ekibinden oluşuyor.

Fethi Şimşek'in Beykoz'da 2002 yılında kurduğu Doğa Koleji'nin el değiştirme hikayesi çok uzun…

Geçmiş yazılarımdan arzu edenler bilgi edinebilir.

Okullarda “FETÖ” avının başladığı bir dönemdi ve AKP eğitim dünyasına el koymuştu.

Şimşek, Doğa Koleji'nin sahibi olan Asist Eğitim Kurumları'nı 2016 yılında “bir gece yarısı operasyonuyla” Saçaklıoğlu ailesinin müteahhitlik grubu Metal Yapı Konut'a devretti, Beykoz kampüsünü vermedi.

Asist, daha doğrusu ana şirket Metal Yapı Konut 2019'a kadar gemiyi yüzdürebildi.

Okulun kaynaklarını emen Metal Yapı Konut battı.

Yeniden okulu “kurtarmak” gerekti. 70 bin öğrenci, çalışanlar …

Milli Eğitim Bakanlığı gelişmeleri kenardan seyretmeyi tercih etti. Yeni bir finansal yapı kurgulandı.

Asist'in banka borçları AKP kurmaylarının arabuluculuğunda üç kamu bankası; Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'a park edildi.

Doğa Koleji borçlarıyla birlikte İTÜ ETA Vakfı iştiraki Arı İnovasyon ve Bilim Şirketi'ne geçti.

Satıştan sonra kapananlar ve farklı gruplara devredilenlerle birlikte okul sayısı 50'nin altına düştü.

İTÜ kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre banka, SGK ve piyasaya olan 1.7 milyar TL olan şirketin borcu azalmıyor, tam aksine her geçen gün artıyor

Bu aşamada Özeren borçları azaltmak için yönetimin değişmesini yeterli gördü.

Geçtiğimiz Temmuz ayında 2002-2015 yılları arasında Doğa Koleji'nin kurucu CEO'su olan Uğur Gazanker ve ekibini yönetime getirdi.

Medicana Sağlık Grubu'nun MBA Okulları'na da danışmanlık veren Gazanker'in Linkedin'deki adresi Kızılhan Ailesi tarafından satın alınan GEO Koleji görünüyor.

İddia o ki üniversite yönetiminin karşı çıkması üzerine Gazanker ve ekibi bu görevde ancak bir gün kalabildi.

İTÜ yönetimi bu transferi yapan Özeren'in üzerini çizdi.

Kayıt dönemi gürültü çıkmasın diye bekletilen son yönetim değişikliği, “20 okulun ihalesiz Gürsoy'a devri” süreciyle birlikte sonuçlandırıldı.

Değişim sürecinde baş aktör haline gelen Gürsoy'un önündeki tek engel kaldı; kamu bankaları…

Bankalar, Metal Yapı Konut'ta verdikleri finansal desteği Gürsoy'a da verme yanlısı değil.

Yine iş dönüp dolaşıp “Külliye'ye” çıkıyor.

Gürsoy, kamu bankalarını ikna etmek için Kahramanmaraşlı hemşerisi AKP Milletvekili Mahir Ünal'ın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün adını sağa sola fısıldıyor.

İTÜ'nün derdi okulun markasından ömür boyu para kazanmak, mali yükünden kurtulmak.

Halil Gürsoy'a “Bize 300 milyon TL ver, gerisini ödersin” teklifi yaptıkları ileri sürülüyor.

Bakalım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Hesap sorulur” açıklamaları kulakları çınlatırken, kamu bankaları geri ödeme riski yüksek “bu çılgın” satışa imza atacaklar mı?

AKP “boşluk” bırakmıyor.

Son dönemde yıldızı parlayan “entegre bina yönetimi” şirketi Binsat, İTÜ ETA Doğa Koleji'nin 52 okuluna; kantin, ulaşım, güvenlik, temizlik, peyzaj hizmetleri vermek üzere Arı İnovasyon ile 2026 yılına kadar uzayan hizmet sözleşmeleri imzaladı.

1996 yılında Cengiz ve Arafat Bingöl kardeşler tarafından kurulan Binsat iştirakleri Yavuz Binsat, Maya, Mina'nın yanı sıra matbaa işleri de March İç ve Dış Ticaret'ine verildi.

Matbaa işlerini üstlenen March İç ve Dış Ticaret'in tek sahibi Dubai merkezli Anatolian Global DMMC görünüyor.

2019 yılında Sibel Danacı tarafından kurulan şirket 2 Ağustos 2021 tarihinde Dubai şirketine devrediliyor.

Binsat; İstanbul Yeni Havalimanı'nı işleten İGA'ya, AKP Genel Merkezi'ne, İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na, Kalyon İnşaat Medya Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) da arasında olduğu kamu kurumlarına çeşitli sosyal hizmetler veriyor.

Binsat'ın son 10 yılda aldığı 100'e yakın iş hacminin 671 milyon TL'ye ulaştığı basına yansımıştı.

Bir acayip dedikodu

Siyaset kulislerinde ara ara tazelenen ancak son 10-15 gündür de hızlı sürümü yapılan bir dedikoduyu aktaracağım.

İktidar partisi AKP, küçük ortak MHP'yi ikna ederek; “İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılımında anlaşma sağladı” iddiası, Ankara bozkırını aşıp İstanbul'da iş çevrelerine kadar indi…

Bu söylentiyi dile getiren taraflarla görüştüğümde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde bir revizyon koşulu ile İYİ Parti böyle bir ittifaka sıcak bakabilir” yorumları alıyorum.

İYİ Parti çevresi bu dedikoduyu “AKP'nin algı operasyonu” olarak açıklıyor.

Şöyle ki; “AKP ve MHP ittifakının oy oranı seçim kazanmalarını garantilemiyor. Seçmen tabanlarında kaymayı önlemek için kasıtlı olarak bu söylentiyi çıkarıyorlar.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilgisi dışında yapıldığı ileri sürülen AKP-MHP-

İYİ Parti olası ittifak görüşmelerine ihtimal bile vermeyen bir parti yöneticisi; Amerika'da kritik noktalara konan “Buraya park etmeyi aklından geçirme” yazılı park yasağı levhalarını hatırlatıyor.

İtirazını bir adım öteye taşıyan İYİ Parti'den haber kaynağım; CHP ve İYİ Parti “Millet İttifakı”nı genişletme stratejisini uygulamaya koymuşken, bu dedikodunun ısıtılmasını da manidar buluyor.

Evet, doğrulanmamış hatta kuvvetli itirazların dile getirildiği bu dedikoduyu diye yazdım?

AKP'den oy kaymalarını engellemek için iktidar nimetlerinden yararlanan “çıkar odakları” bu yönde siyasi etik dışı propaganda yapıyorsa engel olmak için.

Açıkcası ben de AKP'nin tencereler boş kaynarken, seçim başarısı için salt siyasi mühendisliğe bel bağlayacağına ihtimal vermiyorum.

Gerçek hareketleme ekonomide olacak. Muhalefet, hangi şirketlerin satışa çıkarıldığına, nereden para bulunduğuna, dış politika ortaklıklarına baksın.

ÖZÜR:

Önceki yazımda isim benzerliğinden yola çıkarak Anatolion CEO'sunun Recep Aşuk olduğunu yazmıştım. Aşuk'un ve yönetiminde yer aldığı Anatolia Madencilik'in konuyla ilgisi yok. Sehven yaptığım bu hatadan dolayı muhataplarından özür dilerim.

Arı İnovasyon ile sözleşme imzalayan March'ın Ticaret Sicil Gazetesi'nin 6 Ağustos tarihli ilanında yer aldığı biçimiyle tek hissedarı Anatolion Golabal DMCC'nin Türkiye'deki temsilcisi Ozan Yorulmuş.