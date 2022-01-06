Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Turkcell’de “liyakat” gerilimi

Türkiye'nin tartıştığı kamu kurumlarında AKP'nin yandaş kadrolaşma politikası, Rus ortağın da gözünden kaçmadı.

Türkiye'nin ilk GSM operatörü, 27 yıllık şirketi Turkcell İletişim'in, Rus ortağı LetterOne Turkcell'de değişim istediği yönetim kurulu üyelerinin isimlerini bir bir saydı.

LetterOne, 13 Ocak'ta yapılması planlanan Turkcell Olağan Genel Kurulu'na yüklü bir dosya ile hazırlanıyor.

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LetterOne Genel Müdürü Ben Babcock, Bloomberg'te dün yer alan habere göre, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada, “İşletmenin kurumsal yönetime yaklaşımında iddialı bir değişiklik gerekiyor. Endişeleri dile getirmek ve yapıcı bir diyalog için yönetim kuruluna yazdık” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Varlık Fonu portföyündeki şirketlerden Turkcell de, yatırımcılarından gelen geri bildirimleri memnuniyetle karşıladığını ancak LetterOne ile aynı fikirde olmadığını açıklamıştı.

2022 Olağan Genel Kurulu'nda Turkcell'in “yabancıya” satış yol haritası ortaya çıkabilir.

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Rus milyarder Mihail Fridman'ın kontrolündeki LetterOne, yönetim kurulunda yer alan 3'ü bağımsız olmak üzere 4 üyeyi “azletme” talebini dile getiriyor.

Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 5 Ocak 2022 tarihli KAP açıklamasında, Turkcell hisselerinin New York Borsası'nda da işlem görmesi dolayısıyla LetterOne'ın bağlı olduğu IMTIS IMTIS Holdings S.a r.l.'ın, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Borsası Kurulu (Securities Exchange Commission-SEC) nezdinde 4 Ocak 2022 tarihinde kamuoyuna yaptığı açıklamayı paylaşıyor.

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Rus ortak Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'ye yeni yönetim kurulu adayı belirlenmesi için çağrıda bulunuyor.

15 Nisan 2021 tarihinde, Turkcell yönetim kuruluna 3 yıllığına seçilen bağımsız üyelerinden Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan ve yönetim kurulu üyelerinden İngiliz iş insanı Sir Julian Horn-Smith'in görevden azledilmesini ve yerlerine önerilen 4 yeni ismin en geç 26 Ocak 2022'ye kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasını talep ediyor.

Yeni atanacak yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin, 2023 yılında Olağan Genel Kurul'a kadar geçerli olacağını da not düşüyor.

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Turkcell yönetim kurulunun baştan aşağıya AKP kadrolarından oluşması Türk kamuoyu için sır değil. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Bakan Yardımcısı'ydı…

Turkcell'deki hisselerini TVF'ye satan İsveçli ortak Telia'nın temsilcisi Stenmark'ın yerine yönetim kuruluna giren BTK eski Başkan Yardımcısı Figen Kılıç, AKP'li İstanbul Belediyesi ve yine yandaş şirketlerden Çalık Holding kökenli…

Hüseyin Aydın'ı bu köşenin okuyucuları yakınen tanır; eski Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı.

Rus ortak; yönetim kurulunda yer alan iktidarla yakın ilişkiler bağlamında ne bu üç isme, ne de diğer 2 isme itiraz ediyor.

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Yüzde 54'ü halka açık olan Turkcell'de yüzde 26.2 hisse ile en büyük ortak olan TVF'nin yönetim kuruluna 5 üye belirleme hakkı bulunuyor.

Bunlardan yalnızca İngiliz bankacı Sir Julian Horn-Smith'in üzerini çiziyorlar.

Londra'da GSM şirketi Vodafone'nun kurucularından olan Smith, Londra'da mikro rüzgar tribünleri şirketi Alfa 311'in yönetim kurulunda…

Rus-Türk ortaklı bir şirkette İngiliz'in işi ne diye düşünülmüş olabilir.

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Turkcell Olağan Genel Kurul gündemine ilişkin konular, yalnızca yönetim kurulunun değişmesi ile sınırlı değil.

Şirket yapısı hakkında da düzenlemeler öngörülüyor:

Şöyle ki:

* TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkcell Holding A.Ş. arasındaki birleşme işlemlerinin tamamlanması ve birleşmenin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi…

* Şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin en az yüzde 25'ine tekabül edecek, (A) Grubu payların tamamı ile (B) Grubu payların toplamının, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hesabına kaydedilerek, TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bu hisselerin yasal maliki haline gelmesi…

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Burada sözü edilen “B Grubu” hisseler, IMTIS Holdings S.a r.l.'ın, Turkcell sermayesinin yüzde 19.8'ine karşılık gelen 435.600.000 adet adi ve borsada işlem gören nitelikteki hisseleri…

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin “yasal malik” haline getirilmesi vurgusu yapılıyor.