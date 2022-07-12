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18 yaşından önce sigortalı olan EYT’li sayılır mı?

1 Temmuz 1998 tarihinde bir bankanın özel sandığına prim ödemeye başladım. Bu tarihte henüz 17 yaşındaydım ve banka çalışanıydım. 31 Aralık 1998'de ayrıldım. Yaklaşık 1.5 yıl sonra 26 Nisan 2000'de tekrar SGK'ya bağlı özel bir bankada göreve başladım. 22 yıl yani 7.441 gün SGK, 180 gün sandıkta olmak üzere toplam 7.961 gün prim ödedim. E-devlet çalışma hayatımda banka sandık primim başlangıç olarak gözükmüyor, ancak banka sandığı birleştirme yaptığı için prim günü de gözüküyor. Ben bu şartlarda EYT'li miyim, EYT yasası çıkarsa emekli olabilir miyim? Alya Su A.

4/a (SSK) sigortalılarının emeklilik açısından sigortalılık sürelerinin başlangıcı, adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmeye başlandığı tarih kabul ediliyor. Staj döneminde, emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, staj başlangıcı emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Sigorta başlangıcı 1 Nisan 1981 (dahil) tarihinden sonra olan 4/a sigortalılarının emeklilik uygulamasında, sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak dikkate alınmakla birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli emeklilik koşullarının belirlenmesinde, 18 yaşından önce olsa da adına ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği tarih sigorta başlangıç tarihi kabul ediliyor.

Bu bağlamda, 1 Temmuz 1998 tarihindeki sigortanız staj sigortası değil ve adınıza uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmış ise 18 yaşından önce olsa da emeklilik koşullarınızın tespitinde sigorta başlangıcı sayılır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan kademeli emeklilik (20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 55 yaş) koşullarına tabi olursunuz. Dolayısıyla EYT kapsamında olduğunuzu değerlendiriyorum.

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından net bir bilgi paylaşımı olmamakla birlikte, şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için en azından emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a (SSK)'lılar ve banka sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmak gerekecek.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğu varsayımıyla, emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış durumdasınız. EYT yasası çıkarsa, yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.