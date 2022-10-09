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EYT için doktora borçlanması yapmalı mıyım?

Mart 1969 doğumluyum. SSK'ya (4/a) ilk girişim 15.12.1992, 966 prim günüm var. Memuriyet (4/c) girişim ise 30.09.1999, 6.945 gün. Şu an 4/b isteğe bağlı prim ödüyorum, 205 gün oldu. Toplam prim günüm 8.120. Son 3.5 yıl itibarıyla Emekli Sandığı'ndan emekli olabiliyorum. 4/c için emeklilik yaşı e-devlet bilgilerimde 54 görünüyor. Ancak Emekli Sandığı 56 yaşında emekli olabileceğimi söylüyor. Eksik primlerimi “doktora öğrenimi borçlanması” yoluyla ödeme imkanım var. Borçlanma yaparak prim günümü 9.000 güne tamamladığımda (yaş şartı aranmaz ise) ne zaman emekli olabilirim? Borçlanma yoluna gitmeli miyim? Ö. Faruk

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanların 4/a (SSK) statüsünden emeklilik koşulları, sigorta başlangıç tarihi esas alınarak 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan sigortalılık süresine göre belirleniyor. 4/a statüsünden emekli olmanız söz konusu olsaydı 15.12.1992 sigorta başlangıcıyla emeklilik yaşınız 54 olurdu.

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emekli olacakların emeklilik koşullarının belirlenmesinde ise sigortalılık süresi değil, 23 Mayıs 2002 tarihinde mevcut olan fiili hizmet süresi/prim günü dikkate alınıyor. Bu bağlamda, emeklilik yaşınızın tespitinde 15.12.1992 tarihi değil, 4/a kapsamındaki prim gün sayınız (966 gün) ile 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan 4/c kapsamındaki hizmet sürenizin toplamı esas alınır. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla prim günü+hizmet süreniz 5 yıldan fazla 6.5 yıldan az olduğundan emeklilik yaşınız da 56 olur.

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından net bir bilgi paylaşımı yok. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından, “EYT ile ilgili tek bir formül üzerinde çalışıldığı, teknik çalışmaların tamamlandığı, aralık ayında TBMM'ye sunulacağı” açıklandı. Tek formülün ne olduğu da kamuoyuyla paylaşılmadı. Konu kulis haberleri üzerinden tartışılıyor.

Ancak emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, bu tarihten önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor. Sizin de bu tarihten önce sigorta başlangıcınız olduğundan, siz de EYT kapsamındasınız.

Diğer yandan, EYT'li sayılmak için emeklilik için aranan yaş dışındaki koşulları sağlamış olmak gerekiyor. Bu bağlamda EYT konusunda yapılacak düzenlemeden yararlanabilmeniz için emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki 25 yıllık hizmet süresini tamamlamış olmanız gerekecek. An itibarıyla 880 gün eksiğiniz var. Bu süreyi borçlanarak ya da isteğe bağlı sigortalı olarak 2.5 yıl daha prim ödeyerek tamamlama tercihi için EYT'liler için öngörülecek formülün ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz.

Staj sigortası, kıdem tazminatı için başlangıç sayılır mı?

01.10.2022 tarihli yazınızda “Staj başlangıcı, emeklilik açısından sigortalılık süresinin başlangıcı sayılmıyor. Ancak verilen sicil numarası tüm çalışma süresinde kullanılıyor'' demişsiniz. Ben 7 yıldır çalıştığım şirketten kendi isteğimle ayrılmak istiyorum. 4/a tescil başlangıç tarihim 01.10.1997 (staj) fakat hizmete başlama tarihim 29.04.2008. Bu durumda 3600 prim günümü de doldurmuşsam, istifa ettiğimde kıdem tazminatımı alabilir miyim?

Mesut Özdelen

Evet, staj başlangıcı emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Zira staj döneminde emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primler ödenmiyor. Staj sigortası sadece doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor.

Bu bağlamda, sigorta başlangıcınız 29.04.2008 kabul edilir. 7.000 prim gününü ya da 4.500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığınızda emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki koşulları sağlamış olur ve kendi isteğinizle işten ayrılmanız durumda kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.