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Staj sigortası ve doğum borçlanması

16 Eylül 1991 tarihinde ticaret meslek lisesinde staj sigortam başlatıldı. Ancak hiç pirim ödenmedi.1 Nisan 1996 ve 13 Ekim 1997 tarihlerinde 2 çocuğum oldu. Ekim 1999 tarihinde isteğe bağlı sigorta primim yatırıldı. 2011 yılından itibaren kesintisiz sigortalı olarak çalışmaktayım. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Yapabiliyorsam hangi yıl emekli olurum? Sigorta başlangıç yılım olarak hangi yıl kabul edilir? Filiz G. Boyacı

Doğum borçlanması için doğum olayının ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Ancak buradaki sigorta başlangıcı açısından kısa veya uzun vadeli sigorta ayrımı yapılmamış. Diğer bir deyişle sigorta başlangıcının uzun veya kısa vadeli sigorta kolu olması önemli değil.

Bu bağlamda emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmayan staj sigortası da doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı sayılıyor. Sigortalılığı ilk defa kısa vadeli sigorta kollarına prim bildirilen staj sigortası ile başlayan kadın, staj sigortası sonrası yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor.

Sigortalılığı ilk defa staj sigortası olarak başlayan kadın sigortalıların, staj sigortası ile uzun vadeli sigorta başlangıç tarihleri arasında gerçekleşen doğum nedeniyle borçlanmaları halinde, emeklilik açısından sigorta başlangıç tarihi, ilk defa uzun vadeli sigorta primi bildirilen tarihten borçlanılan süre kadar geri gidilerek tespit ediliyor.

Buna göre, 506 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak sigortanızın başlatıldığı 16 Eylül 1991 tarihinden sonra gerçekleşen her iki doğum için de borçlanma yapabilirsiniz. Doğum borçlanması, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıllık süre içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor. Bu bağlamda ilk çocuğunuz için 552 gün (çocuklarınızın doğum tarihleri arasındaki süre kadar), ikinci çocuğunuz için 720 gün olmak üzere toplam 1272 gün borçlanma hakkınız var.

Ekim 1999 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş veya 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve 58 yaş koşullarını sağlamanız gerekiyor.

Her iki doğum da uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğunuz Ekim 1999 tarihinden önce olduğundan, sigorta başlangıç tarihiniz (Ekim 1999) borçlanacağınız süre kadar geri gelir ve emeklilik koşullarınız buna göre belirlenir.

2 ay borçlanmanız halinde sigorta başlangıcınız 2 ay geri gelir, emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 56 yaş koşullarına tabi olursunuz. 3.5 yıl borçlanma yaparsanız sigorta başlangıcınız 3.5 yıl (Nisan 1996'ya) geri gelir, emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 52 yaş koşullarına tabi olursunuz.

Yurtdışı borçlanmasının Bağ-Kur'a sayılmasının istisnası var mı?

1988'den beri Türkiye'de çalışıyorum. Hasbelkader eşimin görevi gereği yurtdışında çalıştım ve 590 gün borçlanmak istediğimde bunu da Bağ-Kur'a sayıyorlar. Yurtdışı borçlanmasında tüm günler Bağ-Kur'a mı sayılıyor, bunun bir istisnası yok mu? Muharrem Elaldı

1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanılan sürelerin hangi sigortalılık kapsamında geçmiş sayılacağının belirlenmesinde, borçlanma tarihinden önceki sigortalılık statüsünün önemi bulunmuyor. Borçlanılan süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor ve bunun istisnası yok.

Ancak son 2520 günlük prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında ise o sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek prim gün sayınız 1260 günden az olduğundan, emeklilik statünüzün değişmesine neden olmaz.