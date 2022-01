PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Egosu şişkin cehalet

Plütokrasi…

Yönetme erkinin maddi açıdan üstün birkaç zengin kişinin paylaştığı oligarşik/ayrıcalıklı küçük grubun iktidarda olduğu yönetim biçimidir.

Şuraya geleceğim:

ABD ve finans krizi yan yana gelince akla ilk gelen 1929 buhranı! Oysa. Bunun kadar yıkıcı çok mali gerilim yaşadı bu ülke. Örneğin, 1907 krizi…

Nasıl 2008 krizinin sembolü –arkasında 613 milyar dolar borç bırakarak- iflasını açıklayan Amerikan bankası Lehman Brothers ise 1907 krizinin de sembol bankası vardı: Knickerbocker…

Knickerbocker Başkanı Charles T. Barney spekülatörler ile anlaşıp bakır fiyatlarıyla oynayınca piyasada panik yaşandı. Gelecekten endişe duyan kişi ve işletmeler, mevduatlarını nakde çevirmek için bankalara akın etti. New York borsası ve birçok banka çöktü. Barney intihar etti. Vs.

Krizin kendini de yok edeceğini gören J.P. Morgan, büyük miktarda resmi mevduatı kendi bankerlik kuruluşuna ve bağlı bankalarına çekerek mali bunalımın atlatılmasını sağladı. Ki Rockefeller ve Rothschild ailelerinden yardım aldı…

ABD'nin 1893 ve 1896 mali krizini yaşayan J.P. Morgan, “Bu iş böyle gitmez, her daim para politikasının kontrolsüz kullanılmasına köklü düzenleme şart” dedi.

Bu “düzenleme” iktidar desteği olmadan olmazdı.

GİZLİ TOPLANTI

Nelson Aldrich, Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör…

Kızı Abby Aldrich, J. D. Rockefeller Jr. ile evliydi. John D. Rockefeller III, Nelson Aldrich Rockefeller, Laurance S. Rockefeller, Winthrop Rockefeller, David Rockefeller, Abby A. Rockefeller torunlarıydı…

Bir oğlu W. W Aldrich bankacı, diğer oğlu R. S. Aldrich senatördü.

ABD Başkanı T. Roosevelt 1907 krizine çözüm bulmak amacıyla “Ulusal Para Komisyonu” kurdurdu. Başına 26 yıldır senatörlük yapan ve banka düzenlemelerini- para politikasını denetleyen (halkın “zenginlerin temsilcisi” dediği) Senato Finans Komitesi Başkanı Nelson Aldrich'i atadı. Ki oldukça zengin olan Senatör Aldrich, JP Morgan ile de iş yapıyordu.

Aldrich'in finans krizine köklü çözüm bulmak için J.P. Morgan'ın Georgia Jekyll Adası'ndaki kulübünde gizli toplantı düzenlemesi sürpriz değildi. Dokuz gün süren toplantıya katılanlar şunlardı:

Senatör Aldrich, Hazine Bakanlığı Sekreteri Abram P. Andrew, Rothschild ve Warburg temsilcisi Av. Paul Warburg, Rockefeller temsilcisi Frank A. Vanderlip, J.P. Morgan Company ortağı Henry P. Davison, First National Bank of New York başkanı Charles D. Norton ve J.P. Morgan temsilcisi Benjamin Strong…

Ulusal Rezerv Bankası (Merkez Bankası/FED) kurmak için karar aldılar.

Sorun vardı:

Tekelleri parçalamayı başkanlığının odak noktası haline getiren, anti-tröst mücadele yürüten ABD Başkanı T. Roosevelt, FED'e karşı çıktı. Geçen yüzyılda iki kez Merkez Bankası kurulmuş ama mali krizlerin önüne geçilememişti.

Upton Sinclair gibi Amerika'nın önde gelen kimi solcu yazarları-gazetecileri, Robert M. La Follette gibi ilerici senatörleri FED'e karşı çıktı.

Sonra ne oldu?

SEKİZ BANKA

Senatör Nelson Aldrich, FED kuruluş yasa tasarısını meclise getirdi. Ana kurucu hissedarı sekiz banka idi:

-Londra ve Berlin Rothschilds bankaları…

-Paris'ten Lazard Brothers bankaları…

-İtalyan Israel Moses Seif bankaları…

-Hamburg ve Amsterdam'dan Warburg Bank…

-New York Lehman Brothers Bank…

-New York'tan Kuhn-Loeb Bank…

–Rockefeller ailesinin Chase Manhattan Bank'ı…

-New York Goldman Sachs Bank…

Başkan T. Roosevelt gibi ardılı W. Howard Taft da tasarıyı/Aldrich Planını reddetti.

FED taraftarı zenginler, seçimde destekledikleri W. Wilson'u 4 Mart 1913'te Beyaz Saray'da başkan koltuğuna oturttu. (Ki Wilson halkın desteğini almak için zenginlerin kuracağı FED'i desteklemeyeceği sözünü vermişti!)

Wilson'un damadı W. G. McAdoo ise Hazine Bakanı yapıldı. Ve çoğunluk Demokrat kongre üyeleri, ülke Noel tatilinde iken 23 Aralık 1913'te FED yasasını alelacele çıkardı!

FED'i kuran Amerikan plütokrasisi, Birinci Dünya Savaşı fırsatıyla emperyalist iştahını arka bahçesi dışında da sürdürmek için dünyaya açıldı. Halen sömürüyü FED aracılığıya da devam ettiriyor…

Aradan yüz yılı aşkın süre geçti. Kimileri diyor ki:

– “FED'i bazı ailelerin yönettiğini söylemek komplo teorisidir!”

Bayılıyorum bu egosu şişkin cehalete…