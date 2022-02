PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Mahkum’ tüm kategorilerde zirvede

Sevgili okuyucularım, bol vaka sayılı ve elektrik faturalı bir haftayı geride bıraktık. Günlük vaka sayısının 110 bini geçtiği şu günlerde vefat sayısının da bir hayli arttığını görebiliyoruz. Ülkemizde 10 Mart 2020'de başlayan pandemi önümüzdeki mart ayında 2'nci yılını nerdeyse dolduracak. Buna rağmen dünyada ve ülkemizde azalacağı yerine çoğaldı. Aşılarımızı olmamıza rağmen yine de çok dikkatli olmamız gerektiğini her an bilmemiz gerekiyor. Pandemiyle birlikte ekonominin getirdiği ağır yük, elektrik faturalarına da büyük oranda yansıdı. Yazlık yerlerde yaşayan vatandaşlar doğalgazları olmadığından soğuktan korunmak için elektrikli soba ve klimaya yüklendikleri için evlerinde 4 bin 5 bin faturaları gördüler. Hakikaten enerji 2022 yılında dünya ve ülkemizde büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dizi ekranında perşembe akşamı yayınlanan ‘Mahkum' başarısını sürdürüyor. Tüm kategorilerde birinci olan dizi FOX'un da yeni prensi oldu. FOX'ta Selçuk Tepeli de reytinglerini arttırarak devam ediyor. FOX Haber'in başarılı Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde 7 bazı günler 8 reytinglere çıkan Selçuk Tepeli böylelikle FOX dizilerinde önemli bir seperatör oluyor. Spor ekranın bu yıl parlayan yıldızlarından biri kuşkusuz Ozan Zeybek. Özellikle Fenerbahçe konusunda önceden söylediği kelimeler günü geldiği zaman itibar bulan ve analizleri TV hedef kitlede reyting yapan Zeybek, izlenmeye devam ediyor. Sinan Engin'e de önemli bir selam vermek lazım. Hakikaten ülkemizde Beşiktaş'ı bilen en öndeki spor yorumcusu diyebiliriz. Uzun yıllar siyah beyazlı takımda forma giyip, kaptanlık yapmış Sinan Engin, Beşiktaş futbol takımını adeta kare kare okuyor. Engin'e muhakkak kulak vermek lazım. Ekran yolculuğuna Nur Viral ile devam ediyoruz. Hafta içi her sabah yaptığı programla kadınların gönlünde güzel bir taht kuran Nur Viral, sempatik yüzü naif konuşmaları ile ekran başındaki izleyicilerin yüzünü güldürüyor. Ekran sunucularına tabii ki çok önemli görevler bugünlerde düşüyor. Keyifli sevgi dolu programlar ile insanların yaşam tarlasındaki zorluklardan az da olsa uzaklaştırmanın çabası ve misafir olduğumuz dünyadaki aslında en önemli bağlayıcı hususun dürüst çalışkan olma ibarelerini ekranda iyi anlatabilmektir. Son olarak zor koşullarda ülkemizin her yerinde yayın yapan yerel kanalları yönetici ve çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Hakikaten karda kışta olumsuz şartlarda izleyicisine yayın yapan yerel kanallar TV ekranı için büyük mücadele örneği gösteriyorlar. Biz de programımız için gezdiğimiz şehirlerde bu konuya yakından tanıklık yapıyor ve gönülden alkışlıyoruz. Sevgi ile kalın…