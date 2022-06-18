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Her şeyin farkındaysa milletin anası niye ağlıyor?

2004… “Kuşkusuz eksiklerimiz, gediklerimiz var. Örneğin işsizlik konusunda hedeflediğimiz noktada olmadığımızın farkındayız!”

2006… “Biz, işsizliğin ne büyük sorun olduğunun farkındayız.”

2015.. “Tabii, sağlıklı yaşam dediğimiz hadise aslında bir hayat biçimi. Ülkemizde bu konuda yaygın ve köklü alışkanlık olmadığının farkındayız.”

2017… “Son dönemde yaşadığımız gelişmelerin yol açtığı olumsuzluğun farkındayız(!)”

Ocak 2018… “Tabii bu süreçte bazı hataların da farkındayız.”

Haziran 2018… “FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem! Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık!”

Ekim 2018… “Piyasalardaki nakit sıkışıklığı ile alakalı durumun farkındayız.”

2019… “İşsizlik oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız.”

Ekim 2020… “18 yılda eğitimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık, farkındayım.”

Kasım 2020… “Milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz. Gerekirse bu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız!”

Şubat 2021… “Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Oynaklığın azalacağını düşünüyoruz.”

Eylül 2021… “Vatandaşın belini büken fahiş fiyatların farkındayız!”

Ekim 2021… “İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sorunun, üzerine binen her yükün farkındayız! Ama emin olun az kaldı!”

Kasım 2021… “Vatandaşımızın yaşadığı zorlukların farkındayız.”

Kasım 2021… “Kur ve faizde oyunun farkındayız!”

Aralık 2021… “Mesele dolar-faiz değil. Milletimizin bütünlüğünü parçalamak için oynanan oyunların farkındayız!”

11 Nisan 2022… “Karşımızda zorlu bir tablo olduğunun farkındayız. Fiyatlardaki balonun söneceğini umut ediyoruz!”

25 Nisan 2022… “Doğalgaz ve elektrikte can sıkıcı durumun farkındayız!”

10 Mayıs 2022… “Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerinin farkındayız.”

8 Haziran 2022… “Dar gelirlilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız, inkar edecek değiliz!”

15 Haziran 2022… “Pompa fiyatlarındaki artış rahatsız edici. Üretici maliyetinin arttığının farkındayız.”

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Ve 16 Haziran 2022…

Bir milyon 213 bin üyesi ile Türkiye'nin en büyük sendikası olan Türk-İş'in başkanı, AKP Genel Merkezi'nde AKP Genel Başkanı'nın huzuruna çıktı! Çıkışta görüşmeyi özetledi: “Cumhurbaşkanı bana, her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum dedi!”

İktidar koltuğuna oturdukları 2002 yılından şu ana kadar, devletin tüm kılcal damarlarına sızıp tankla, topla, uçakla, füzeyle darbe yapmaya kalkışan FETÖ hariç, her şeyin farkında olduğunu söyleyen Türkiye'nin tek adamı, maaşları eriyen işçilere ‘farkındayım' demiş!

İşleri bu hale uzaylılar değilse kim getirdi? Hazine neden tam takır? Ekonomi, içinden çıkılmaz duruma nasıl geldi? 1 dolar 17 buçuk lira olmasa benzin, mazot 30 liradan satılır mıydı? Dövizdeki bu anormal artış kimin eseri? Elektriğe yılın ilk üç ayında yüzde 152 zammı dış güçler mi yaptı? Faizi düşürüyoruz diyorsunuz, yurttaşın borç kapatmak için bankalardan aldığı kredilerin faizleri nasıl tavan yapıyor? Şeker fabrikalarını satıp savmasaydınız 3 kilo şeker 110 lira olur muydu? Bebeklerin ihtiyacı bir kilo süt neden 27 lira?

Bütün bunlar milletin sırtına binerken farkında değil miydiniz diye sorup mutlu tablonuzu bozmuyoruz, farkındaysanız!

Noktayı biz değil, fikirleri Fransız Devrimi'ne yön veren filozof Jean-Jacques Rousseau'nun çok farklı sözü koysun. Belki, neden böyle oluyor farkına varırsınız: “Ne yaptığımın farkında değilsem, onu yapmaya devam etmekten başka şansım olmaz!”