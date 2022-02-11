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Kettle kafası!

AKP'den önce memlekette buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik olmadığı için evlerde sobalarla ısınılır, hem çamaşır hem de çoluk çocuğun yıkanması için üzerinde su kaynayan alüminyum güğümler olurdu.

Türkiye ampulle aydınlanınca güğümcüler topu attı! AKP sayesinde dünyanın en ucuz elektriğini kullanmaya başlayan(!) Türk milleti AKP icadı(!) kettle, yani elektrikli su ısıtıcıları ile tanıştı!

Evinizde kettle varsa bu konu sizi de yakından ilgilendiriyor!

Ama önce AKP'deki ‘kettle' hadisesine bakalım…

Bazıları karnından konuşurken o bir televizyon programında, canlı yayında zart diye, “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı! Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık” diyerek AKP ile FETÖ'nün kol kola yürüdüğünü açık etmişti.

AKP Tanıtım ve Medya başkan yardımcısıydı, tanıtım işini iyi biliyordu doğrusu!

Zart diye iktidar köyünden affını istedi tabi…

Hikmetinden sual olunmaz arada ne olduysa oldu; AKP'nin doğrucu Davut elemanı ‘10 aylık cezasının' ardından iktidar köyündeki eski koltuğuna geri oturtuldu!

Tanıtım işi ondan sorulduğu için bir Youtube programının canlı ve de ağır konuğuydu geçenlerde, iktidarlarının ne şahane işler yaptığını izah ediyordu.

Tanıtıcı ve doğrucu eleman, son zamanlarda bir konudan çok rahatsız olduğunu söyleyip, “Elektrik faturaları abartılıyor! ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu' söylemlerinin yalan olduğunu, provokasyon olduğunu düşünüyorum” dedi!

Herkesin anlayacağı güzel de bir örnekle süsledi konuşmasını: “Ben 115 metrekare evde oturuyorum, 5 kişiyiz. Geçen ay 171 liraydı elektrik faturam, bu ay 242 lira fatura geldi. Bizim evde gündüz süpürge de, kettle da devamlı çalışıyor. Elektriği gereksiz açmıyoruz ama, ekstra bir seferberlik ilan edilmiş durum da yok…”

Diyeceksiniz ki, gözleri yuvalarından fırlatan elektrik faturaları ile, evdeki kettle ve AKP'li elemanın dediklerinin bizim cüzdandan gidenlerle ne alakası var?

İpuçlarını takip etmiyorsunuz!

Eleman diyor ki, bizim evde kettle devamlı çalışıyor! Yani, kettle ile sadece kahve yapmayın!

Ya?

Kettle varsa doğalgazı da ışıkları da kapatın. Evdekilere farklı renklerde sıcak su torbası alın, hazır devamlı açık, kaynamış suları doldurup ısının… Yıkanma suyunu onda ısıtın… Yumurtayı, patatesi, ıspanağı, pazı yapraklarını, kara lahanayı, kazı kazandan ufak bir ikramiye çıkar da alabilirseniz kemikli eti, tavuğu onda haşlayın, yemeği onda yapın yani…

Halk Ekmek bile zam yaptı, kendi ekmeğinizi kendiniz onda pişirin… Çayı demleyin, mısır patlatın… Çalışırken kettle, ufak ampulünden eviniz de aydınlanır, çocuklar derslerini çalışır! Televizyonu ona bağlayın, şakşakçı kanallar süper çekiyor, iktidarın icraatlarını izlersiniz… Unutmadan, köyden gelen kestaneler evdeki kettleda lokum gibi oluyor!

AKP'li elemanın verdiği ipucu sayesinde geçen ay 171 lira gelen faturanız en çok 172 lira gelir! Asgari ücrete, işçiye, memura, emekli maaşlarına çuvalla zam yaptılar, ‘minicik farkçık' kadı kızında bile olur artık…

Geçen seferki doğruculuğu yüzünden 10 ay ceza alan AKP'li elemana, ‘daracık gelirlilere' verdiği kettle aklından ötürü madalya takarlar yakında.

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Kettle kafasıdır bu…

Devletin Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı dururken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü elektrik faturalarında düzenleme yapılacağını açıklar!

Kettle kafasıdır bu…

‘Yeliz' isimli sahte sosyal medya hesap sahibi AKP İstanbul vekil, “Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de! Bugün doğalgaz, elektrik zamlarının tamamı bu zihniyetin ürünüdür” der!

Kettle kafasıdır bu…

Canı yanmış, ne yiyip ne içeceğini bilemezken elektrik, doğalgaz faturasını ödemek için kredi çekecek duruma gelen milyonlara yalancı demek, çaresizliğe provokasyon demek, ‘evde kettle devamlı açık abartıldığı kadar fatura gelmedi' demek; saraylarda oturanlarla onları seçenler arasındaki mesafenin nasıl ve ne kadar açıldığının göstergesidir!