PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mutluluk veren bilgi!

Türk kültürü denince ilk akla gelenlerden biri, Kutadgu Bilig… Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi anlamına geliyor! Yusuf Has Hacib, 11. Yüzyıl'da 18 ayda ve 6 bin 645 beyit halinde yazmış. Yaklaşık 100 yıl önce bulundu, o günden bu yana tartışılıyor, inceleniyor, hakkında sayısız bilimsel çalışma yapıldı.

Kutadgu Bilig'de olaylar dört sembolik kişilik üzerinden anlatılıyor. Küntogdı hükümdarı, kanunları, adaleti temsil ediyor. Aytoldı, mutluk ve saadeti. Odgurmuş akıbet, yaşamın sonunu, Ögdülmiş ise aklı, zekayı sembolize ediyor.

Bazı uzmanların devlet yönetiminin anayasası olarak gördüğü eserden bir şeyler öğrenmek niyetinde olanlar Devlet Olma Bilgisi'ni başkahraman Küntogdı'dan, yani bilge hükümdarın ağzından dinliyor!

Küntogdı bir gün alıyor karşısına mutluluğu temsil eden Aytoldı'yı, ‘sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin, işin kolayına kaçmadan ama' dercesine bir devlet için en mühim şeyi anlatıyor ona:

Bu beglik ulı kör könilik turur / Köni bolsa begler tiriglik bolur!

Günümüz Türkçesi ile, “Beyliğin temeli doğruluktur; beyler doğru olunca hayat olur” diyor…

***

Bugün peki, doğruluk ne alemde?

Mesela AKP'nin 2011 yılındaki seçim beyannamesinde (bir nevi seçmene verilen senet) 2023 için kişi başı milli gelir hedefi neydi biliyor musunuz?

25 bin dolar! Bugünkü kurla 455 bin 500 lira…

2023'e 4 ay kala AKP Genel Başkanı ‘yeni' milli geliri açıkladı:

“Milli gelirimiz 9 bin 500 dolar! Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yılda olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu boşa çıkarmaya, her tuzağı bozmaya, her senaryoyu yırtıp atmaya kararlıyız!”

9 bin 500 dolar bugünkü kurla 173 bin lira…

Asgari ücret alanların, ki memlekette çalışanların yarısı (11 milyon) asgari ücretli! Onların 5 bin 500 liralık maaşı bir yılda 66 bin lira ediyor. Milli gelirimizden(!) 107 bin lira eksik… En düşük emekli maaşı alanların sayısı 2 milyonu geçti; aldıkları maaş 3 bin 500 lira. Bir yıllık maaşları 42 bin lira. Milli gelirimiz denilenden 131 bin lira daha az! 84 milyonun bir iki milyonunu çıkar, gerisi komple milli gelir dışı!

Kendilerini yırtsalar milli gelir hesaplarına giremeyecekler de var! Kaç kişiler, ne yer ne içerler doğru dürüst bilinmiyor-du.

Tahmin yürütebileceğimiz bir rakamı dünya lideri ‘müjde' diyerek duyurdu:

“İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var! Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacak!”

***

Ulu sözü dinlemeseydi bugünkü beyler; Danimarka'nın nüfusu kadar (5 milyon 800 bin) 5 milyon 500 bin yurttaşım icralık diyebilirler miydi açık açık? 9 bin 500 dolar milli geliri olduğu söylenen memlekette 109 dolarcığı (2 bin lira ediyor) ödeyemedikleri için mahkemelerde sürünen yurttaşları kurtaracağız diye müjde verirler miydi?

Devletin temeli doğruluktur diyen beylerin beyi Küntogdı, 1000 yıl sonra bile nasihatlarına harfiyen uyulduğunu görse gözyaşı döker, “Helal olsun… Ben bile bu kadar doğrucu bey olamaz, yurttaşlarıma böylesine Kutadgu Bilig (mutluluk veren bilgi) veremezdim valla” derdi!