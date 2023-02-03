Senatörlerin Biden’a gönderdiği Türkiye mektubuna Washington’dan yanıt geldi

ABD'de Cumhuriyetçilerden ve Demokratlardan 27 senatörün Başkan Joe Biden'a hitaben yazdığı, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermezse Türkiye'nin F-16 talebini desteklemeyeceğiz" mektubuna ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreçleri tartışma yaratmaya devam ediyor.

Türkiye’nin terörle mücadelede yeterli iş birliği yapılmaması başta olmak üzere birçok gerekçeyle soğuk baktığı üyelik süreci son haftalarda İsveç’te yaşanan eylemlerle yeni boyuta taşındı. Terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketiyle yaptığı gösteri sonrasında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kuran’ı Kerim yakmasına izin verilmesi ile birlikte Ankara-Stockholm hattında tansiyon yükselirken bu gerilimin yankıları ABD’de de hissedildi.

Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçağı ve kit satın alma talebi Washington’da yoğun olarak tartışılırken dün ABD’de hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden 27 senatörün Başkan Joe Biden’a hitaben, “Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye’ye F-16 satmayın” talebi gündem oldu. Senatörlerin talebi Kongre’nin ilk kez F-16 satışı ile iki ülkenin NATO üyeliğini doğrudan bağlamış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın dün düzenlediği basın toplantısında da bu konu gündeme geldi… Kendisine yöneltilen, “Bu mektubu gönderenlerle aynı pozisyonda mısınız? Teknik görüşmelerin bitmesine rağmen neden Kongre’ye resmi bilgilendirmeyi göndermiyorsunuz” sorusuna Price kapsamlı açıklama verdi.

“ERDOĞAN’IN YANINDA OTURAN BIDEN NE DEMİŞTİ?”

Price, “Son haftalarda bu konu hakkında konuşma fırsatımız oldu. Fakat yaz aylarına dönersek Madrid’deki NATO Zirvesi’nde Erdoğan’ın yanına oturan Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini söylediğini hatırlatırım. Bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var. Biz de bunu karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Yani bu durum F-16 satışını desteklediğimizi anlatıyor” dedi.

Kongre’ye F-16 satışı ile ilgili resmi bilgilendirmenin sadece yürütme organının almadığını ve farklı karar alma mekanizmaları olduğunu söylerken, “Biz Kongre’ye F-16 satışını desteklediğimizi söyledik. Kongre bu konuda pozisyonunu belli etti, ya da bazı senatörler belli etti demek daha doğru olur” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Price, Finlandiya ve İsveç’in de NATO’ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Daha önce de benzer yönde açıklamalar yapan Price, “Biz her iki ülkenin de gelişmiş askeri yetenekleri, gelişmiş demokrasileri ile NATO’ya üye olmaya hazır olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir ABD'li senatörden Ankara'ya üstü kapalı tehdit

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın İsveç açıklaması sonrasında ABD'den Biden'a Türkiye mektubu gitti