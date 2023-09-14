Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi 25 baz puan daha artırdı. Banka, enflasyon tahminlerini yükseltirken, büyüme tahminlerini düşürdü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı. Banka, faizi 25 baz puan artırdı ve mevduat faizini yüzde 4’e, ana refinansman faizini yüzde 4,50’ye, gecelik borç verme faizini yüzde 4,75’e yükseltti.
Banka böylece üst üste 10. toplantıda faiz artışına gitmiş oldu.
Banka, enflasyon beklentisini 2023 sonu için yüzde 5,4’ten yüzde 5,6’ye, 2024 sonu için yüzde 3’ten yüzde 3,2’ye yükseltirken, 2025 sonu için yüzde 2,2’den yüzde 2,1’e düşürdü.
ECB, büyüme beklentisini 2023 için yüzde 0,9’dan yüzde 0,7’ye, 2024 için yüzde 1,5’ten yüzde 1’e, 2025 için yüzde 1,6’dan yüzde 1,5’e düşürdü.
ECB faiz kararına ilişkin tahminler uzmanları ikiye bölerken Bloomberg'in anketine katılan 34 ekonomist bir sabit kalma öngörüsünde bulundu. 32 ekonomist ise faiz artışı öngörmüştü.
Euro Bölgesi’nde yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 5,3 ile bankanın yüzde 2’lik resmi hedefinin çok üstünde yer almaya devam etmişti.
Banka, temmuz ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitmişti.
Bugünkü kararın ardından Euro/dolar paritesi yüzde 0,5’i aşan düşüşle 1,0674’ü gördü.