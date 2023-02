Et fiyatları Avrupa’nın 2 katına çıktı

Zamlar dar gelirli vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. 2022 Kasım’da kilosu 100 TL’ye satılan karkas etin fiyatı bu ayın sonunda 170 TL’ye yükseldi. Kıymanın kilosu ise 220 TL’yi buldu.

İlker KILIÇASLAN

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, her ay gelen zamlar da dar gelirli vatandaşın geçim sıkıntısını artırıyor. Karkas etin fiyatı Euro cinsinden son bir yılda 4 Euro'dan 9 Euro'ya kadar çıktı. Ete zamların devam edeceğini söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, durmak bilmeyen zamları değerlendirdi.

ESK'DA ET KUYRUĞU

Başevirgen, “2022 Kasım ayında serbest piyasada kilosu 100 TL civarında olan büyükbaş karkas etin fiyatı, baş döndürücü bir hızla 23 Şubat itibarıyla 170 TL'ye, kuzu karkas ise 160 TL'ye çıktı. Et piyasası rekor zamlarla adeta alt üst olmuşken, Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas alım fiyatını zam yapmayarak 116 lirada sabit tuttu. Mahalle kasaplarında ise kıymanın kilosu 220 TL'ye, kuşbaşının kilosu ise 250 TL'ye yükseldi. Tarım Kredi'ye ait marketlerde bile fiyatlar ancak yüzde 10 daha indirimli. Et ve Süt Kurumu ise görev zararı pahasına kıymayı 89 TL'ye, kuşbaşını ise 99 TL'ye satıyor. Kasap ve marketlerden et almaya gücü yetmeyen vatandaşlarımız, ESK'nın önünde sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaklaşık olarak yıllık 1.5 milyon ton sığır etine ihtiyacı olduğunu söyleyen Başevirgen, bu ihtiyacın karşılanması için 5.5 milyon civarında sığır kesimi yapılması gerektiğini belirtti. “Ülke olarak enerji ihtiyacımızı karşılamakta bile zorlanırken, bir de et ithalatı için ülkemizden Euro ve dolar çıkışının olması ihanet değil de nedir?” diyen Başevirgen, “İktidarı bir kez daha uyarıyoruz ithalat kesinlikle çözüm değil. Et ithalatı demek yerli üreticinin ölüm fermanını imzalamak demek” dedi.

Karkas etin fiyatı 4 Euro'dan 9 Euro'ya çıktı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “2022'de 60 TL civarında olan karkas etin fiyatı, 4 Euro civarındaydı. Bugün ise fiyatı serbest piyasalarda 170 TL/Kg yani 9 Euro civarında. AB ortalamasına bakıldığında, aynı kalitede karkas etin fiyatı 4.42 Euro. Kişi başına yıllık 12 kilo olan kırmızı et tüketimimiz 5 kiloya düştüğüne göre ya üretimde ciddi bir azalma ya da üretici maliyetlerimizde aşırı bir yükselme var” dedi.

‘Et ve süt krizi daha da büyüyecek'

CHP Manisa Milletvekili, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, depremin etkilediği illerde tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, “2 milyondan fazla büyükbaş ve 10 milyonun üstünde küçükbaş hayvan varlığımız var. Hayvan varlığımızın neredeyse yüzde 15'inden bahsediyoruz. Telef olan çiftlik hayvanlarının yanı sıra sakat kalan, bakım ve beslemesi yapılamayan çok sayıda inek damızlık değerinin altında kesime gönderiliyor. Süt üretiminde geçen yıl yaşanan kriz, bu afetle derinleşecek, 2023'te süt ve et veriminde büyük düşüşler yaşanacak” dedi. Cem YILDIRIM