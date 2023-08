Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 15 firmaya rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 15 firmaya rekabet kanunu ihlal etmeleri nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Kurul; CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ, Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti., Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti., SB Grup Kozmetik AŞ, Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ, ELCA Kozmetik Limited Şirketi, Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ, Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret AŞ, Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ, Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. AŞ, Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. AŞ, L’Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ, Neolife İthalat İhracat AŞ, Rebul JCR Kozmetik Paz. AŞ ve Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

