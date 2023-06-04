Ticaret Bakanı Bolat’tan rezerv açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat, Mehmet Muş'tan görevi devraldı. Bolat törende yaptığı açıklamada cari açığı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istediklerini söyledi. Bolat fiyat istikrarını sağlamayı öncelediklerini de ifade etti.

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Yeni kabinede Ticaret Bakanı olan Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş’tan devraldı. Bolat, “Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istiyoruz” dedi.

Ömer Bolat, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile Ticaret Bakanlığı görevini Mehmet Muş’tan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Mehmet Muş, bakanlığı döneminde önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bolat’ın Ticaret Bakanı olmasından ötürü sevinçli olduğunu belirten Muş, “İçim çok rahat. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz, belli bir seviyeye getirdik. İnşallah Sayın Bakanımız da daha iyi bir seviyeye getirecektir. Devlet, hep üzerine koya koya gider. Burada da böyle olacaktır. Bundan en küçük şüphe duymuyorum. Daha iyi hizmetler mutlaka olacaktır” dedi.

‘BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise önceki dönemde bakanlık görevini yürüten Mehmet Muş ve bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın tüm yöneticileri ve çalışanlarının fikirleri ve katkılarından istifade edeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımızın ve ekonomimizin paydaşları olan kıymetli iş dünyamızın temsilcileri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği ve diğer bütün kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız.”

CARİ AÇIK VE REZERV AÇIKLAMASI

41 yıllık iş hayatında ekonominin birçok kuruluşunda ve reel sektörde görev yaptığını kaydeden Bolat, “İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızı, organize sanayi bölgelerini iyi tanıyorum. Var olan sorunları hep birlikte çözeceğiz. Kıymetli milletvekillerimizle de birlikte çalışacağız. 28’inci dönemde TBMM’de görev alan tüm milletvekillerimizi de tebrik ediyorum. Onların da destek, katkı ve yol göstermeleri ile birlikte yol alacağız” dedi.

Cari açığı azaltmak ve döviz rezervlerini arttırmak istediklerini ifade eden Bolat, ‘Türkiye Yüzyılı’nda güçlü bir ekonomi ile halkımızın refahı ve mutluluğu için çok çalışacağız. Temel hedefimiz, üretimi ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa, refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istiyoruz. Bu noktada, hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum” dedi.

‘AŞIRI FİYAT ARTIŞLARINI KALDIRMAYA ODAKLANACAĞIZ’

Bolat, gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin, “Dünyayı, 2- 2,5 yıldır kadar kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan olumsuz etkileri ve aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte hükümet olarak daha da hızlandırıp, fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir” diye konuştu. (DHA)

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