TÜSİAD Başkanı’ndan AB ile ilişkileri canlandırma çağrısı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Seçimler sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve somut bir zeminde ilerlemesi tüm Avrupa’nın rekabetçiliğine ve açık stratejik özerkliğine katkı sağlayacaktır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Zirve, 2023’ün ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan İspanya'nın iş dünyası temsil kuruluşu İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Buradaki konuşmasında AB ile ilişkileri canlandırma çağrısında bulunan Turan, “Seçimler sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve somut bir zeminde ilerlemesi tüm Avrupa'nın rekabetçiliğine ve açık stratejik özerkliğine katkı sağlayacaktır” dedi.

‘İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞTİRİLMELİ’

“Demokratik, ekonomik ve sosyal ilerleme için stratejik alanlarda Türkiye-AB işbirliği ortak menfaatler doğrultusunda derinleştirilmelidir” diyen Turan, şöyle devam etti:

“Net-sıfır sanayi yapılanmasından Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital politikaları içerecek şekilde güncellenmesine kadar, gelecek odaklı pek çok başlıkta zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz.

Küresel ve bölgesel jeopolitik ve jeoekonomik sınamalar karşısında istikrarlı, dirençli ve sürdürülebilir yeni dünya düzeni için entegrasyon perspektifini koruyarak ortak bir yol haritası belirleme zamanı.”

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