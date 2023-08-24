Merkez Bankası rezervleri geçen hafta arttı

Merkez Bankası'nın geçen hafta brüt döviz rezervi artarken net rezervi ve swap hariç net rezervi geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolar oldu.

TCMB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 18 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 192 milyon dolar artışla 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi.

Bankanın net rezervi geçen hafta 0,1 milyar dolarlık azalışla 15,7 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezerv ise geçen hafta gerileyerek -52,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -50,7 milyar dolar idi.

ALTIN REZERVLERİ 435 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 435 milyon dolar azalarak 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 757 milyon dolar artışla 116 milyar 319 milyon dolardan 117 milyar 76 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 10’uncu haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 18 Ağustos itibarıyla 117,08 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 18,6 milyar dolara ulaştı. (AA, SOZCU)

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