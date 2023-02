AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Tablo çok ağır

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Tablo çok ağır. Çok geniş bölgeye yayılan büyük bir depremle karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 1762, yaralı sayısı 12 bin 68, yıkılan bina sayısı 5 bin 606 olarak son kayıtlarımızda yer alıyor" dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD’da basın toplantısı düzenleyerek depreme ilişkin son verileri paylaştı. Ölü ve yaralı sayısının giderek arttığını bildiren Tatar, “Tablo çok ağır. Çok geniş bölgeye yayılan büyük bir depremle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri hakkında da bilgi veren Tatar, “Bir yandan da depremin etkilediği alanlarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bölgeye şu ana kadar sevk edilen personel sayısı 10 bin 176’ya çıktı. Bu personel sayısı sürekli artıyor. Bu 10 bin 176 arama kurtarma personeli sayının yanında 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri bölgeye intikal etmiş durumda ve bu ekipler 216 araç ve 3 bin 226 iş makinesi ile bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyorlar” açıklamasında bulundu.

Depremzedelere yapılacak yardımlar hakkında da AFAD’ın hesaplarını işaret eden Tatar, “Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızdan afet bölgesine bağış yapma isteği var. AFAD’ın bağış hesapları var. Bu hesaplar sürekli olan hesaplar ama özellikle bu tür afet dönemlerinde doğal olarak daha çok öne çıkıyor. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın AFAD’ın web sayfasında ve Twitter hesabından da yayımladığımız farklı farklı bankalar üzerinden bağış yapabilecekleri hesaplar var. Bu hesaplara girerek kısa mesajla veya bu hesaplardan bağışlarını yapabilirler” ifadelerini kullandı.

“350 MİLYON LİRA YARDIM YAPILDI”

Tatar, şu ana kadar 250 milyon lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 100 milyon lirası da AFAD’dan olmak üzere bölgeye 350 milyon lira acil yardım ödeneği sevk edildiğini aktardı. Tatar, enkazdan çıkarılan depremzede sayısına ilişkin soruya ise, “6 bin 800 civarında” yanıtını verdi.

‘ULAŞILAMAYAN YERLER VAR MI?’ SORUSUNA YANIT

Tatar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Depremlerde 2 bin 316 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 293 yaralandığını açıklayan Tatar, 6 bin 217 binanın yıkıldığını belirtti. Tatar, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Enkazdan sağ kurtulan vatandaşımızın sayısı ise 7 bin 840. Şu ana kadar daha önceki brifingde de belirttiğim gibi bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor. Bu arada personel ve araç sayısı da çok ciddi miktarda artış gösterdi. Bölgede şu anda 10 bin 176 personel, 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçiğimiz görev yapmakta. Yani şu anda aktif olarak görev alan arama kurtarma ekibi sayısı yaklaşık 25 bin civarında.”

Bölgede 249 araç ve 3 bin 226 iş makinesinin görev yaptığını dile getiren Tatar, 245 Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timinin ve 16 özel eğitimli köpeğin de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını vurguladı.

Tatar, depremin ardından 51 bin 356 kişinin AFAD gönüllüsü olarak sisteme dahil olduğunu, böylece toplam AFAD gönüllü sayısının yaklaşık 680 bine ulaştığını aktardı.

Bir gazetecinin ulaşılamayan yerler olup olmadığına ilişkin sorusuna Tatar, şu yanıtı verdi:

* “Nerelerde enkaz olduğu belli, nerelerde yıkılan bina olduğu belli ve bütün buraların hepsine bir şekilde ekipler yönlendirilmiş durumda. Çok geniş bir alan. Bu kadar geniş bir alanda, açıkçası yaklaşık 25 bin civarında arama kurtarma ekibinin olduğu bir alanda, bir anda her yere ulaşmak çok kolay değil.

* Ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen enkaz olduğu bilinip de oralarda bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz daha yeni yeni başlayan yerler var. Sonuçta şu anda sahadaki her yerde enkazlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.” DHA-AA