AKP’de tartışmalı yönetici değişikliği

Yerel Yönetimler Başkanlığı’na getirilen Yusuf Ziya Yılmaz, AKP içinde gerilim ve tüzük tartışması başlattı.

Zekeriya ALBAYRAK

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AKP'de Yerel Yönetimler Başkanlığı'nı yürüten Mehmet Özhaseki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanınca yerine Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz getirildi. Ancak Yılmaz'ın MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) üyesi olmadan MYK'ya (Merkez Yürütme Kurulu) girmesi hem siyasi hem de hukuki tartışmaya neden oldu.

2 İSİM ELEŞTİRDİ

Partilerin uymak zorunda olduğu Siyasi Partiler Kanunu ve AKP'nin tüzüğüne göre MKYK üyesi olmayan bir kişi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alamıyor.

Parti kulislerinde Yılmaz'ın atanmasına tepkiler var. Özellikle bu görevi bekleyen Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in “MKYK üyesi olarak bizim hakkımızdı, neden böyle bir atama yapıldı? Anlamak çok zor…” şeklinde yorum yaptıkları belirtildi. Yılmaz'ın SPK ve parti tüzüğüne aykırı olarak atanması nedeniyle alacağı kararların hukuki boyutu da tartışma konusu oldu.

AKP'nin tüzüğü, “Genel başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirlenir” diyor.