AKP’li Boğazlıyan Belediyesi deprem yardımlarını satmış

Yozgat’ta AKP’li belediyenin depremzedeler için topladığı yardımları marketlere verdiği ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Sinan Budak suç duyurusunda bulundu.

Saygı ÖZTÜRK

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. On binlerce insan hayatını kaybetti. Bu süreçte tüm Türkiye seferber oldu. Depremzedeler için memleketin dört bir yanından yardım toplandı. Bunlardan biri de Yozgat'ın AKP'li Boğazlıyan Belediyesi oldu. Ancak toplanan deprem yardımlarının seçim öncesi dağıtılmak üzere marketlere satıldığı iddiası ortaya çıktı.

Yozgat'ın Boğazlayan ilçe Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Sinan Budak, deprem için toplanan yardımların bir kısmının marketlere verildiğine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı'na 1 Kasım 2023'te suç duyurusunda bulundu. Boğazlıyan'ın AKP'li Belediye başkanı Gökhan Coşar, iddiaların doğru olmadığını, kendisini yıpratmak amacıyla bunların ortaya atıldığını öne sürdü. Başkanın iddiasına karşın, savcıya ifade veren market sahibi Mustafa Eker, “Fazla yardım toplandığını ve bunların ellerinde kaldığı için bazı marketlere verildiğini” ifadesinde belirtti. Bunların seçim döneminde vatandaşlara dağıtılmasının istendiğini söyledi.

İLK İHBAR MECLİS ÜYESİNDEN

CHP'li Sinan Budak, ifadesinde şu iddialarda bulundu: “Depremden sonra Boğazlıyan Belediyesi'ne ayni olarak gönderilen yardımlardan bebek maması, yağ, çocuk bezi, hijyen malzemeleri gibi ürünler seçim döneminde vatandaşlara dağıtılması amacıyla bazı marketlere verilmiş. Bunun için görüşülen market yetkililerine, ‘Biz sana bu malzemeleri şimdi verelim, bunlara karşılık olarak şuanda herhangi bir ücret almayalım, sen de seçim zamanına yakın bizim ilçedeki ihtiyaç sahiplerine vereceğimiz yardım fişleri karşılığında bu insanlara bedelsiz mal verin' teklifinde bulunulmuş.”

DEPREM YARDIMLARINI SEÇİMDE DAĞITTILAR

CHP'li Meclis Başkanvekili Sinan Budak şunları söyledi:

“Yapılmaya çalışılan şudur: Belediyeye depremzedelere dağıtması için gönderilen gıda malzemeleri tamamen dağıtılmamıştır. Ellerinde bulunan malzemelerin de son kullanma tarihlerinin yaklaşması nedeniyle sorumlular böyle bir yol tercih etmiştir. Bu kapsamda tarihi geçecek malzemeleri ağustos ayında esnaflara verip karşılığında; 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken belediye tarafından Boğazlıyan'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan yardım fişleri karşılığında vatandaşlara mal vermeleri hususunda anlaşmışlardır. Böylece özetle 2023 yılı başlarında depremzedeler için toplanılan gıda malzemelerini 2024 yılı başlarında kendileri için seçim yatırımına çevireceklerdir.”

İhbarına konu olaydan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın bilgisinin olduğunu öne süren Meclis Başkanvekili Sinan Budak, “Bu olayı öğrendiğinde sosyal medyadan ‘Yazıklar olsun Boğazlıyan Belediye Başkanlığı, depremzedelerin bebek mamalarına kadar satmışsınız' paylaşımında bulundum” dedi.

“EVET, AYNEN BÖYLE OLDU”

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesine başvurulan market ortaklarından Mustafa Eker ise CHP'li Meclis Başkanvekilinin ifadesinde geçen olayın aynen yaşandığını öne sürdü. Eker, bu konuşmaları yaptığı belediye görevlisiyle 0532 4575… numaralı telefonla WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalarını da savcıya verdi. Eker, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine “İfadede belirttiğim her şey doğrudur” dedi ve belediyeden aldığı malları markette sattıklarını belirtti.

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