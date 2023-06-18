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Beklenen İstanbul depreminde en çok hangi ilçeler zarar görecek?

İstanbul depremi gitgide yaklaşıyor ve hepimiz ne gibi önlemler alacağımızı öğrendik. Peki İstanbul ikamet ettiğimiz ilçenin zemin durumunun nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? İşte sizler için jeofizik yüksek mühendisi ve deprem zemin mekaniği uzmanı Mustafa Serhat Durmuş ile birlikte incelediğimiz İstanbul'un 39 ilçesinin zemini...

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