Islak imzalı oy tutanakları dolmuşta bulundu

Mersin'e şehir içi ulaşımında çalışan bir dolmuşta ıslak imzalı oy tutanakları bulundu. Belgeleri YSK yetkililerine teslim eden TİP Parti Meclisi üyesi Bülent Ufuk Ateş, "Biz biliyoruz ki AKP iktidarı her türlü oy hırsızlığına müsait bir iktidardır." dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Türkiye İşçi Partisi(TİP) Parti Meclisi üyesi Bülent Ufuk Ateş, Mersin'de şehir içi ulaşımda çalışan bir dolmuşta bulunan ıslak imzalı oy tutanaklarını YSK'ya teslim etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ateş, Biz biliyoruz ki AKP iktidarı her türlü oy hırsızlığına müsait bir iktidardır. Bunun takipçisi olacağız ve 2'nci turda mutlaka saray rejimini yeneceğiz” dedi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine tutanakların bulunduğu yere giden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin İl Örgütü, 1395 nolu sandığa ait tutanakları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) çalışanlarına teslim etti. Yaşanılan hukuksuzluk hakkında açıklama yapan TİP Parti Meclisi üyesi Bülent Ufuk Ateş, “Dolmuşta unutulan seçim evraklarının bu seçimin nasıl da yolsuzluğa açık ve hırsızlığa yönelik bir seçim olduğunu en somut göstergelerinden bir tanesi.

Türkiye İşçi Partisi bu tür yolsuzlukların, bu tür hırsızlıkların her zaman takibinde olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Biz biliyoruz ki AKP iktidarı her türlü oy hırsızlığına müsait bir iktidardır. Bunun önüne geçeceğiz. Bunun takipçisi olacağız ve 2'nci turda mutlaka saray rejimini yeneceğiz. Tüm yaptığı yolsuzluklara karşı bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

İhbarı alan CHP Mersin İl Teşkilatı da olay yerine gelerek YSK temsilcileri tutanakları teslim alana kadar bekledi.

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