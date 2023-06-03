İşte kabinede yer alması beklenen bakanlar…
Merakla beklenen yeni kabine birazdan belli olacak. Hangi isimler hangi bakanlıkların başına geçecek sorusu cevap bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede yer vermesi beklenen muhtemel isimlere SÖZCÜ ulaştı.
28 Mayıs 2023’te seçimden galip çıkan, bugün mazbatasını alarak Meclis’te yemin edip göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini birazdan açıklayacak.
SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre Erdoğan’ın yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, bakanlıklarda görev alacak isimler ise şöyle:
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdülkadir Uraloğlu