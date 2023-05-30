Saldırıya uğrayan İBB İmar Müdürü o anları anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmaya çalıştığı sırada bir grubun saldırısına uğrayan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten o anları anlattı. Gözünde morluk, burnunda ise çatlak oluşan Gültekin, "Ağza alınmayacak şeyler söylediler. Bir örgütün mensubu olduğumuza ilişkin sözler söyleyerek saldırdılar" dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçtiği sırada yıkıma karşı çıkan bir grup ile İBB personelleri arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten darp edildi. İBB çalışanları da tehdit edildi ve saldırıya uğradı. Gülten, o sırada yaşananları şu sözlerle anlattı:

KANUN NE EMREDİYORSA ONU YAPMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ

– Mahkeme tarafından bu yapıların kaçak olduğuna ilişkin, ruhsatsız olduğuna ilişkin, plan fonksiyonlarına uygun olmadığına ilişkin bir karar var ortada. Biz sonuçta devletin memurlarıyız ve kanun, yönetmelik ne emrediyorsa biz onu yapmakla yükümlüyüz. Mahkeme tarafından da karar verilmiş bir yapının kaldırılması için oradaydık. Ama birtakım insanlar bizlere saldırdılar.

İŞGALLERİN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

– Bu geçirdiğimiz dönemin de bir gerginliği olabilir. Çünkü hakkımızda, bize saldırırken ağıza alınmayacak şeyler söylediler. Bir örgütün mensubu olduğumuza ilişkin sözler söyleyerek saldırdılar. Biz öyle bir kurum değiliz. Bizim amacımız, derdimiz kamu alanlarındaki bu haksız kazançların, işgallerin kaldırılması için çalışıyoruz. Halkın olanı halka vermek için mücadele yürütüyoruz. Bu derdimizi de mahkeme de gördü ve yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

20 KİŞİDEN FAZLAYDILAR

Saldıran kişileri tanımadığını belirten Gülten, “20 kişiden fazlaydılar. Doğrudan bana karşı bir saldırı olarak algıladım. Çünkü ismimi söyleyerek saldırıldı. Kim oldukları hakkında bir bilgim yok. Bunu emniyet ortaya çıkaracak. Yıkmak istediğimiz işletmeden geldiklerini biliyorum. Oradan gelen bir şey. Yoksa kişisel olarak hiçbirini tanımıyorum.” dedi.

GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLARAK SUNACAĞIZ

Kendisine saldıranlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da belirten Gülten, “Şu an çok büyük bir problem yok. Gözümde biraz morluk var. Burnumda küçük bir çatlak vardı. Önemli bir durumum yok. Sağlığım yerinde. Birazdan darp raporumun da son halini alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gideceğim. Elimizde görüntüler de var. Bu görüntüleri de delil olarak sunacağız.” diye konuştu.

GÖZALTI YOK, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI

Saldırının ardından kimse gözaltına alınmazken, kafenin yıkımı için verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

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