Sibergöz operasyonunda Ece Pulaş da tutuklandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Sibergöz operasyonunda gözaltına alınan ekonomi yorumcusu Ece Pulaş ile kripto para borsasının tanınan isimlerinden Yavuz Usta tutuklandı

Habip ATAM

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 26 Kasım'da açıkladığı İstanbul merkezli 8 ilde 24 Kasım’da düzenlenen Sibergöz-8 operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Operasyon, 24 Kasım'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşmişti. Operasyon için 5 aylık teknik takip yapıldı.

İstanbul merkezli operasyonda fiziki takip sonucu Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya illerinde 30 şüpheliye yönelik baskın düzenlendi.

Operasyonda, 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 euro tutarında nakit para ele geçirildi.

MEDYADA REKLAM

Takip sürecinde şüphelilerin yöntemi de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin forex için paravan şirket kurduğu belirtildi. Güven kazanmak için sürekli reklamı yapılan firmaları sosyal medyada bazı yatırım danışmanları da tavsiye etti.

PARALAR SIFIRLANIYORDU

İddiaya göre; mağdurlar para yatırdıktan sonra firmanın paneli üzerinden para hareketlerini takip ediyordu. Firmanın uyguladığı bir yazılımla, kaldıraçlı forex hareketleri manipüle ediyordu. Yatırımcıların paraları sıfırlanıyordu. Tekrar para yatırımı yapmaları isteniyordu. Yüksek paralar alınıyor ve kişiler bir kez daha dolandırılıyordu.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Yapılan tespitlerde, nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin, sosyal medyadaki bazı isimler üzerinden güven sağladığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon kapsamında sosyal medyada kripto para uzmanı olarak paylaşımlar yapan Tomya Teknoloji A.Ş’nin sahibi Yavuz Usta ve ekonomi yorumcusu Ece Pulaş da gözaltına alındı.

TUTUKALANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden forex firması sahibi de olan Yavuz Usta ve Ece Pulaş'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Dört kişi ise serbest kaldı.

HULL CİTY'E SPONSOR OLMUŞLAR

Usta ve Pulaş isimleri son dönemde Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'e sponsor olmaları ile de gündeme gelmişti.

“SORUŞTURULAN FİRMA TOMYA DEĞİL”

Konuya ilişkin açıklama yapan Ece Pulaş’ın avukatı Osman Özdoğan şunları kaydetti:

“Müvekkilim Ece Pulaş sermaye piyasalarında danışmanlık, eğitim, personel yetiştirme ve insan kaynakları faaliyetlerinde bulunmakta ve geçimini bu şekilde sağlamaktadır.

Müvekkilimin soruşturmaya konu firmalarla ya da Tomya firmasında herhangi bir ortaklığı ya da imza yetkisi bulunmamasına, Tomya firmasındaki faaliyetinin sadece 5 hafta kadar bir süreyle eğitimler düzenlemekle sınırlı kalmasına, medyaya yansıyan haber ve görüntülerin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City futbol takımına Tomya şirketinin sponsor olması sebebiyle yapılan lansmana ilişkin bulunmasına, kendisinin de bu sponsorluğa güven duyarak Tomya firmasıyla ilişki kurmasına rağmen soruşturma makamlarınca kendisinin bu şirketle daha sıkı bir bağı varmış gibi değerlendirmeye tabi tutulması kabul edilebilir değildir.

Kaldı ki, soruşturulan firma da Tomya değil, bu firmanın ilişkili olduğu başka firmalardır”

“MÜVEKKİLİM BU DOSYANIN MAĞDURU KONUMUNDADIR”

Ece Pulaş’ın firmalarla bir bağı olmadığını savunan Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müvekkilim Ece Pulaş'ın soruşturmada şüpheli sıfatını taşıyanlardan sadece eğitim ve pazarlama işlerini yürüten şahısla diyaloğu bulunmakta olup diğer şüphelilerle aktif bir iletişimi yoktur.

Yine, herhangi bir menfaat temini de söz konusu değildir. Daha da önemlisi, müvekkilim soruşturmaya konu Tomya firmasındaki sıkıntıları görüp bu şirketle ilişkisini sona erdikten sonra bu firmaya güvenmediği ve asla para yatırılmaması gerektiği hususlarında irtibatta olduğu kişileri bilgilendirmiştir.

Bu husus, Savcılık dosyasında yer alan konuşma içerikleriyle sabit olmasına karşın müvekkilim hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin adil ve ölçülü olduğunu söylemek güçtür. Müvekkilim bu soruşturmanın mağduru konumundadır. Yanlışlığın bir an evvel giderileceği ve adaletin geç olmadan tecelli edeceği inancındayız.”