MİT’ten, Suriye’de SDG sorumlusuna nokta operasyon

MİT, Suriye’nin kuzeyinde çok kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi. Kamışlı ilçesinde SİHA ile gerçekleştirilen operasyonda, ana omurgasını PKK-YPG'nin Suriye Demokratik Güçleri Kamışlı saha sorumlusu 'Baran' kod adlı terörist, şoförüyle birlikte etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG'nin yöneticilerinden biri daha Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ana omurgasını PKK-YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin IŞİD'le mücadele bahanesiyle her türlü imkânı sağladığı Suriye Demokratik Güçlerinin Kamışlıdaki saha sorumlusu Baran kod adlı teröristin Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısındaki Haseki vilayetine bağlı Kamışlı’da terör örgütünün mühimmat deposunu ziyaret edeceği bilgisi üzerine operasyon için harekete geçildi.

UYDUDAN SANİYE SANİYE TAKİP EDİLDİ

MİT'in uzun süreden beri takibinde olan ve etkisiz hale getirilmesi öncelikli teröristler listesinde yer alan Baran kod adlı teröristin şoförüyle birlikte sivil bir arazi aracıyla geçiş yapacağı güzergâh uydu üzerinden an be an takip edildi.

Teröristin geçiş yapacağı bölgenin koordinatları çıkarılıp MİT'in yerel saha unsurlarından da aldığı teyitli bilgiler üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Aracı takibe alınan teröristin sivil vatandaşların bulunduğu yerleşim yerlerinden uzaklaşması beklendi.

İKİ MÜHİMMATLA VURULDU

Karayolunda bir menfezin yakınlarında yavaşlayan araca gece saat 02.15'te Silahlı İnsansız Hava Aracıyla iki ayrı mühimmatla nokta operasyon gerçekleştirildi.

Tam isabetle vurulan araç çıkan yangınla birlikte hurda yığınına dönerken, SDG'nin sorumlularından oluğu tespit edilen Baran kod adlı üst düzey terörist ile kimliği henüz belirlenemeyen şoförü etkisiz hale getirildi.

MAZLUM KOBANİ, İLHAM AHMED İLE GÖRÜŞÜYORDU

Geçtiğimiz günlerde de Irak Kürdistan Yurtsever Birliği’nin kontrolündeki Süleymaniye havaalanı yakınlarında içinde ABD'li generallerinde yer aldığı terör örgütü PKK-YPG'nin uzantısı SDG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'e yönelik SİHA ile saldırı düzenlenmişti.

Kobani, bu saldırıdan yara almadan ABD'lilerin de yardımıyla Suriye'ye geçirilmişti. Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin, yine PYD'nin elebaşlarından olan ve Türkiye'de 10 milyon lira para ödüllü kırmızı renkli kategoride aranan Suriyeli İlham Ahmed ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı (CENTCOM) generallerin de yer aldığı toplantıya katıldıktan sonra dönüş yolunda saldırıya uğramıştı.

Türkiye, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de yoğunlaşan terörist faaliyetleri nedeniyle 3 Temmuz'a kadar hava sahasını Süleymaniye'den gerçekleşen uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

MİT BAŞKANI İLE BAŞKAN YARDIMCISI GÖRÜŞME YAPTI

17 Mart'ta da Fransız yapımı iki helikopter PKK-YPG'li teröristleri taşırken düşmüştü. Tüm bu gelişmeler üzerine 10 Nisan günü MİT Başkan Yardımcısı Mutlu Toka Bağdat'a giderek burada Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ile görüşerek Süleymaniye havaalanı ve çevresinde yoğunlaşan PKK faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de iki gün önce Ankara'da MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirmiş ve Süleymaniye'de yoğunluk kazanan PKK faaliyetleri mercek altına alınmıştı.

