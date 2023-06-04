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Yanan otobüsü üfleyerek söndürmeye çalıştı

İstanbul Kağıthane'de eşine az rastlanır ilginç anlar yaşandı.  Halk otobüsü şoförü aracın motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Neyse ki çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü.

Yayınlanma: 15:33 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
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Olay, Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Seyrantepe’de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan İETT’ye bağlı halk otobüsünün şoförü motor kapağını açtı.

Alevle karşılaşan otobüs şoförü, yangın tüpünü alıp geldiğinde ne yapacağını şaşırınca motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

“TÜPÜ SIK ÜFŞEMEYLE SÖNMEZ”

Olayı gören vatandaşlar, Tüpü sık, üflemeyle sönmez” şeklinde uyarıda bulunurken, otobüs şoförü elindeki yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü. Bir vatandaş bu ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)

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