Yağ yakmak için birebir: Egzersiz için en uygun zaman dilimi tespit edildi

Araştırmacılar, yağdan kilo vermek isteyen kişilerin günün hangi zaman diliminde egzersiz yapmaları gerektiğini keşfetti.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Virginia Üniversitesi’nde yapılan çalışma, sabah 7 ile sabah 9 arasında egzersiz yapmanın kilo kaybı için en iyi zaman olduğunu gösterdi.

5.285 orta yaşlı yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda, sabah egzersiz yapan katılımcıların vücut kitle indeksi (BMI), öğlen veya akşam yapanlara göre daha düşük çıktı ve bel çevreleri de daha küçüktü. Üstelik bu, diğerlerinden daha fazla hareketsiz zaman geçirmelerine rağmen oldu.

Araştırma için, katılımcıların art arda yedi gün boyunca egzersizlerini takip etmek için kalçalarına kondisyon takip cihazları takıldı ve bu veriler incelendi.

Bilim insanları, programa bağlı kalmanın daha kolay olması ve insanların telefon görüşmeleri, e-postalar veya toplantılarla dikkatlerinin dağılma ihtimalinin daha düşük olması nedeniyle sabah egzersizinin en iyisi olabileceğini söyledi.

Araştırma, erken kalkan kişilerin daha erken başlayan vücut saatlerine sahip olduğunu, bunun uyku kalitesini artırabileceğini, tutarlı bir program sağlayabileceğini ve bunların hepsinin kilo kaybına yol açabileceğini gösteriyor.

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