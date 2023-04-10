Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kolay galibiyet

GEÇEN hafta tarihi derbiyi kazanan Beşiktaş, maça çok moralli başladı. Ama rakip ceza sahası içinde fazla etkili olunamayan ilk 20 dakikadan sonra çabuk atak deneyen Giresunspor, Bajic ile golü buldu. Ligde olmak veya olamamak mücadelesi veren Giresunspor, böyle kritik maçlarda sürpriz sonuçlara imza atmıştı geçen sezon.

ŞENOL Güneş, Ghezzal'in bir an önce grafiğini yükseltmesini bekliyor. Çok haklı.

ABOUBAKAR'IN penaltısı ve Ghezzal'in asistinde yine Aboubakar'ın golü ile Beşiktaş stresten çabuk çıktı. Cenk'in sakatlanıp, Gedson Fernandes'in oyuna girmesinden sonra orta sahadaki dengeler Beşiktaş lehine gelişmeye başladı.

BU takım pas için kurgulanmış. Topu kaptırdığında, Amir ve Salih'e çok yük biniyordu. Gedson'a bu yüzden ihtiyaç vardı. İlk yarıda pek gözükmeyen Redmond yine süper gol attı. Dar alanda sanat yaptı İngiliz oyuncu. Bu golden sonra Beşiktaş oyunu istediği gibi yönlendirdi. Giresunspor'un umutları süre azaldıkça tükendi.

GHEZZAL'IN bu takımın hücum aklı olduğu düşüncem hep devam edecek. Kendisi umarım sezon sonuna kadar iyice kendine gelir.

DÜNKÜ maçta sahada görev yapan Beşiktaşlı oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Önemli olan bu seriyi devam ettirmek.