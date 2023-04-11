Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kritik 3 puan

OYUNU yönlendiren Fenerbahçe'nin tehlikeli olabilecek ataklarını engelleyen Pirlo'nun Karagümrük'ü, çabuk ataklarla gol atmayı da iyi hesaplamıştı. Colley'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta Altay topu iyi karşılayamadı. İkinci hamlesinde zaman kaybetti. Ozdoev için golü atmak çok kolaydı artık.

FENERBAHÇE baskılı gözükmek istedi ama bu tip oyunlarda sadece 3 şut girişimi gol getirmez. Ceza sahası içinde 2 santrfora rağmen hiç etkili olamadı Fenerbahçe. Burada fatura orta alana kesilir normal olarak. Üretim yoktu.

ALIOSKI'NİN kanadı orta seviyenin üzerine çıkamadı. Özellikle ilk devre 2 başarılı kanat ortası dışındaki diğer orta girişimleri çok zayıftı Fenerbahçe'nin.

JESUS'UN takımı nasıl oynattığı çözülmüş durumda. Rakipler, Fenerbahçe'yi nasıl durduracaklarını biliyorlar. Oyununuz çok güçlü olursa sizi çözerler ama asla durduramazlar.

İKİNCİ yarıda değişiklikler şarttı. Zajc benim çok beğendiğim bir oyuncu. Mükemmel bir gol attı. Kötü giden oyunda duran topları değerlendirmek altın bulmak gibidir. Szalai kafayı iyi yere vurdu.

LİGİN iyi takımlarından Karagümrük karşısında geriden gelip öne geçmek kağıt üzerinde başarı. Oyun ise ikinci yarının bazı bölümleri hariç çok iyi değildi.

ISRARLA tekrar tekrar yazacağım: Arda, bu takımın banko oyuncusu olmalı.