İktidarın 31 Mart’tan önceki son virajı
“NE zaman ki, değişim irademizi kaybederiz, işte o vakit bir kısır döngüye düşeriz.
Biliyorsunuz, akan ve sürekli yeni katılımlarla kendini yenileyen bir nehir, hep temiz kalır.
Buna karşılık, durgun su kirlenmeye ve yosun tutmaya mahkumdur.”
Bu alıntı bir test sorusu olsa ve “Yukarıdaki cümle hangi siyasi parti liderine aittir?” diye sorsam herhalde “Kılıçdaroğlu” şıkkını işaretlerdiniz.
Üzgünüm.
Doğru şık, Erdoğan!
14-28 Mayıs'ın mağlubu değişime direnirken…
Erdoğan, dün AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde değişim mesajı vererek, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) yeniledi.
COŞKULU DEĞİLDİ
AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kongrenin sloganı şöyleydi:
“Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri!”
Salon dolmakla birlikte eskisi gibi coşkulu değildi. Takımlarının formalarıyla gelen Trabzonlu, Bursalı, Gaziantepli, Kayserili ve Adanalı gençler de olmasa coşkudan eser yoktu.
Bu manzara eski AK Parti Tokat Milletvekili ve gazeteci Resul Tosun'a göre ‘zaferlere doymuş' olmaktan kaynaklanıyor.
Ancak bana sorarsanız, çoğunluğu dar gelirlilerden oluşan AK Partililerin, zamlarla bükülen bellerini doğrultup ‘rabia' yapacak takati kalmamış olabilir. Heyecanları uçmuş ve siyasi iştahları kaçmış görünüyor.
KONGREYE ÖZEL TÜRKÜ
Erdoğan, her zamanki gibi önce salon dışındaki kalabalığa seslendi. Ardından eşi Emine Erdoğan ile salona girdi. Erdoğan çifti eskiden salonda tur atarak, herkesi selamlardı. Bu kez selamlamadan vazgeçildi.
Erdoğan yerini alınca kongre başladı.
İlk önce ‘Bizler-Yüzler-Sözler-İzler' başlıklı video gösterisi izletildi. Gösteride AK Parti'nin 21 yıllık iktidarındaki yatırımlar anlatıldı.
Türkücü Esra Abay, bağlama çalıp bozlak okudu.
Ali Akyol, Urfa Divanı'nı seslendirdi.
Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ile AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ise şair Abdurrahim Karakoç'un ‘İncitme' şiirinden bestelenen kongre için yapılmış şarkıyı söylediler. Şiirin son dizlerini ise Erdoğan okudu.
Erdoğan kürsüye çıkınca 7 Ekim 2011'de hayata veda eden annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümü vesilesiyle salonda pankart açıldı. Pankartta, Erdoğan ile annesi yan yana resmedildi.
İTİDAL ÇAĞRISI
Erdoğan, konuşmasında ilk olarak yeni Anayasa'ya değinerek, şunları söyledi:
“Cumhur'la Cumhuriyet'in arasındaki duvarları yıktığımız gibi, Cumhuriyet'i gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız.”
İkinci başlık, depremdi.
Yıkılan şehirleri ayağa kaldıracaklarını, deprem tehdidi altında olan yerleşim yerlerini inşa edeceklerini vurguladı.
Sözü LGBT'ye getirdi.
“Biz LGBT'yi tanımıyoruz” dedi.
HAMAS'ın İsrail'de gerçekleştirdiği kanlı baskının ardından taraflara itidal çağrısı yaparak, şöyle devam etti:
“İlk kıblemiz Mescidi Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.”
ENFLASYONA EZDİRMİYORMUŞ!
Enflasyon yüzde 70'e dayanmışken, TÜİK enflasyon verilerini revize etmişken, Merkez Bankası bile tahminlerini yenilemişken, Erdoğan'ın şu sözleri dargelirlilerle alay etmek gibiydi.
“21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz.”
Erdoğan, ilk kabine toplantısından sonra memur emeklileriyle ilgili müjde vereceğini ilan etti. Ancak bu müjdenin ‘yıl sonuna doğru' hayata geçirileceği anlaşılıyor.
Her halükarda memur emeklileri iki üç ay daha kemer sıkacak. Tabi, kemerde sıkacak delik kaldıysa!
Erdoğan'ın belki de en haklı sözleri ana muhalefeti eleştirirken dile getirdiği değişime ilişkin ifadeleriydi.
Şöyle konuştu:
“Değişimden uzaklaşırsak ülkemizdeki muhalefet partilerinin çoğu gibi kendi içimizdeki kavga ve çekişmelerde, ‘Küçük olsun, benim olsun' zihniyetinin bünyemizi yiyip bitirmesinden kendimizi kurtaramayız.
Lafa gelince değişim konusunda mangalda kül bırakmayanların, koltuklarını korumak uğruna düştüğü ibretlik halleri hepimiz görüyoruz.
Seçim yenilgilerini dahi kırsal kesimden ve depremzedelerimizden başlayarak, millete fatura edecek kadar kendilerini sorgulamaktan uzaklar.
Siyasi ikballerini garanti altına almak için gösterdikleri çabanın binde birini ülkemiz ve milletimiz için sergilemiyorlar.
Biz partimizi böyle bir duruma asla düşürmeyeceğiz.”
Bu sözler için haksız diyebilir miyiz?
YILDIRIM VE ŞENTOP GİTTİ
Erdoğan'ın konuşmasından sonra MKYK'nın seçimine geçildi. Eski Başbakan Binali Yıldırım ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop liste dışı bırakılırken, eski bakanlardan Mahir Ünal, Mustafa Elitaş ve Nihat Zeybekçi geri döndü.
Bir önceki MKYK'daki 49 isim değişti.
75 asil MKYK üyesinden dörtte biri, Doğu ve Güneydoğu'dan seçildi. AK Parti'nin kabineden sonra MKYK'sında da Kürtlerin sayısı arttı.
Bunlar arasında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HDP'li Şenyaşar Ailesi'nden üç vatandaşın ölümüyle sonuçlanan kavganın faillerinden, eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız da var.
İslami kesimde popüler bir isim olan Hayati İnanç, eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu ve belgeselci Serdar Kılıç da MKYK'ya girdi.
Toplam 18 kadın yer aldı.
Üyelerden en genci, halen üniversitede okuyan 20 yaşındaki Umut Arman Sonay.
HEDEF 31 MART AMA…
Erdoğan, geçerli 1399 delegenin tümünün oyunu aldı ve tekrar liderliğe seçildi.
AK Parti lideri teşekkür konuşmasında, İstanbul ve Ankara da dahil, depremin vurduğu 11 büyükşehiri kapsayacak şekilde tüm yerel yönetimleri kazanma hedefi koydu.
Ancak İstanbul ve Ankara'da kimleri aday gösterecekleri daha netleşmedi.
İstanbul'da ibre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu arasında oynayıp duruyor.
İstanbul teşkilatı Göksu'yu, genel merkez ise Koca'yı istiyor.
Ankara'daki belirsizlik ise sürüyor.
Hiçbir AK Partili İstanbul ve Ankara'yı cepte saymıyor.
İmamoğlu ve Yavaş, hâlâ en güçlü aday…
AK Parti, İstanbul ve Ankara'yı kazanmak için biraz da CHP'deki ‘Fetret Devri'ne bel bağlamış görünüyor.