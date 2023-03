Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

Gerçekler ortaya çıkar

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin makamında Hassas Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız'ı darp ettiği iddialarının ortaya atılmasından sonra ortalık karıştı.

Makamda dayak yediğini öne süren Şube Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız, aldığı darp raporu ile savcılığın yolunu tuttu. Olayın gazetelerde yer almasından sonra da Adana Valiliği bir açıklama hazırlayarak kamuoyunu aydınlattı.

Valilik açıklamasında, şube müdürünün 42 ay kıdem cezası, maaş cezası, uyarma ve kınama cezalarının bulunduğunu, daha önceki görev yeri olan Bingöl'de astlarından borç aldığı için hakkında soruşturma açıldığını ve devam ettiğini, Adana'da da astlarından borç para aldığı yolundaki duyumlar üzerine kendisinin il emniyet müdürlüğü makamına çağrıldığını ve burada sözlü ve yazılı olarak uyarıldığını belirtti. Valilik açıklamasında Yıldız hakkında adli ve idari soruşturmanın açıldığı da vurgulandı.

Buraya kadar her şey iyi güzel. Elbette bir emniyet mensubu rütbesini ve makamını kullanarak astlarından borç alırsa ve bunu geri ödemezse bu etik olarak yanlış. Her şekilde cezayı hak eder. Ancak makamda dayağı hak etmez. Eğer bu müdür yasal olmayan işler yapmışsa hakkında dava açılır, başka yere tayin edilir, gerekirse meslekten men edilir.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve geldiği günden beri gerçekten başarılı işlere imza attı. Mahiyetindeki polisler görev bilinci ile hareket etti ve kent genelinde suç işleme oranları hızla azaldı. Sosyal çalışmalarda da kendini gösteren Adana emniyeti, vatandaşın her fırsatta takdirine layık oldu. Bunları ben de defalarca köşemde dile getirdim.

Emniyet Müdürü Doğan İnci, çok beyefendi bir insan. Ben kendisinin makamında bir personeline şiddet uygulayacağına ihtimal vermiyorum.

Ancak bir şube müdürünün de durup dururken, il emniyet müdürü hakkında kendisine dayak attığına dair suçlama yapmasına akıl sır erdiremiyorum. Ortada bir yanlış var. Var olmasına da dilerim yakında tüm gerçekler ortaya çıkar. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban bu konunun mutlaka açığa çıkmasını sağlayacaktır.

Sayın Doğan İnci, yukarda da söylediğim gibi Adana halkı gibi ben de sizin çalışmalarınızı hep takdir ettim. Her zaman Adana emniyetinin yanında olan yazılar yazdım. Ben 50 yıllık bir gazeteci olarak her zaman gerçeklerden yana oldum ve olmaya da devam ediyorum. Yaklaşık 25 yıl polis-adliye muhabirliğim sırasında her zaman polis-gazeteci diyaloğunun çok güçlü olmasına gayret ettim. Bu olayda da bir şube müdürünün elindeki belgelerle savcılığa gitmesi ve il emniyet müdüründen dayak yediğini iddia etmesi dünyanın her yerinde haber olur. Diğer meslektaşlarım gibi bizde olayı bu çerçevede haberleştirdik.

Bundan sonra yaşanacak gelişmeleri elbette takip edeceğiz. Ancak kafama takılan bir soru var. Onu da okurlarımla paylaşacağım. Bu şube müdürü hakkında bir yığın iddialar var. Madem bu şube müdürü polislik mesleğine yakışmayan davranışlar sergiliyor, madem daha önce görev yaptığı yerde hakkında soruşturma açıldı, o halde bu müdür geçtiğimiz yıl Temmuz ayında neden terfi ettirildi. Kendisi bunu açıkça ifade ediyor. “Ben geçen yıl İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de imzasının bulunduğu komisyon kararı ile terfi ettirildim” diyor.