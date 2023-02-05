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Tek tek açıklayın

Adana'nın Yüreğir ilçesinden geçen Ceyhan nehrinde bir süre önce çoklu miktarda balık ve arı ölümleri meydana gelmiş, bu konunun fabrika atıklarından kaynaklandığı ve çevreye zarar veren bu kurumlarla ilgili gerekli denetimlerin yapılmasını ve balık ölümlerinin artık sona ermesini, çevreyi katleden kişi ve kurumlara yönelik çok sert bir tavır gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştim.

25 Aralık günü yayınlanan “Balık ölümleri son bulsun” ve 29 Aralık günü yayınlanan “Ceyhan nehri daha ne kadar kirli akacak” başlıklı yazılarımdan sonra çevreye karşı çok duyarlı olan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin olay bölgesine gitmiş, orada bulunan vatandaşlarla görüşmüş, konu hakkında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra TBMM 7/75611 esas sayılı bir yazılı soru önergesi vererek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cevaplandırmasını istedi.

Dr. Şevkin verdiği soru önergesinde;

1- Adana'nın Yüreğir ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'ne dökülen fabrika ve ticari kuruluş atıklarından haberiniz var mı?

2- Ceyhan nehrine dökülen atıklar nedeniyle yaşanan balık ve arı ölümleri dışında çevreden su içen hayvanların ölümleri ile ilgili bir duyum aldınız mı? Önlem olarak ne yaptığınız?

3- Yaşanan bu atık skandalına neden olan kişi ya da kurumların bulunmasıyla ilgili bir çalışma yaptınız mı?

4- Ceyhan nehrinin 509 kilometrelik bölümünün tamamında bir ıslah çalışması yapacak mısınız? Yapılacaksa ne zaman başlayacaksınız?

5- Elbistan'daki şeker fabrikası ile diğer ticari kuruluşların atıklarının Ceyhan nehrine döküldüğü doğru mudur?

6- Kaynağı Elbistan sınırları içinde olan Ceyhan nehrinin Kahramanmaraş, Adana ve İskenderun'a katkı sağlanması için bölgelerin bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için bakanlık olarak bir fikir projeniz var mı, açıklar mısınız?

CHP Adana milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'in yazılı soru önergesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 24 Ocak 2023 günü bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yapılan denetimlerde Çevre Mevzuatında belirtilen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2873 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesine göre, idari para cezasının uygulandığını, bu doğrultuda Ceyhan Nehri havzasında doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan tesislere merkez ve taşra teşkilatları tarafından periyodik çevre denetilmelerinin gerçekleştirildiği, 2019 Ocak ayından itibaren söz konusun havzada 7202 adet denetimin yapıldığını, atık su konusunda yapılan 1271 çevre denetiminde uygunsuz faaliyet gösterdiği tespit edilen 64 tesise toplum 10 milyon 579 bin 983 lira idari para cezasının uygulandığı belirtildi.

Öncelikle uyarılarımızı dikkate alarak konu hakkında olay yerine gidip inceleme yapan, vatandaşlarla görüşüp onların dertlerini dinleyen ve konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'e teşekkür ediyoruz.

İşte milletin vekilliği budur. Meclis sıralarında boy göstermek, arada bir kürsüye çıkıp nutuk atmak değildir milletvekilliği. Seçim bölgesinin sorunları ile yakından ilgilenmek, onların hislerine tercüman olmak, kenti, çevreyi dolayısı ile herkesi ilgilendiren konulara duyarlılık gösterip işin takipçisi olmaktır.

Şimdi gelelim asıl konumuza. Biz bu balık ölümlerini gündeme getirdiğimizden sonra çok sayıda teşekkür aldığımız kadar tepki gösterenlerde olmadı değil. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcı döğmek değil. Çevreyi kirleten, özellikle balıkların, arıların ve nehirden su içen hayvanların ölümüne yol açanlara karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu kişi ve kurumlar kimlerse, kimler Ceyhan Nehri'ni kirletiyorsa, sanayi atıklarını vicdansızca çevreye boşaltıyorsa onları açığa çıkarıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağız.

Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un ceza yazılan bu 64 tesisin isimlerini tek tek açıklamasını bekliyoruz. Bu isimleri bizde kamuoyu ile paylaşalım ki; zan altında kalan kişi ve kurumlar aklansın, adı bir şekilde gizli kalanlar ise ortaya çıksın.