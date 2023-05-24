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Daha fazla Afgan için sandığa gidin!

İlköğretim kitaplarının en önemli konu başlıklarından biri… Kavimler Göçü… Yüzbinlerce insanın yeni topraklara taşınması ve sonuçları…

Bize gelen 13 milyon sığınmacı tarihi değiştiren o göçün bile birkaç katı…

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Roma İmparatorluğu 395'te Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) olarak ikiye ayrılmıştı. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştı.

Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklıklar içerisinde kalmıştı.

İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştı.

Avrupa'da derebeylik yani feodalite rejimi yayılmıştı.

Kavimlerin birbirleriyle ve yerel halk ile kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıkmıştı.

Bunun sonucunda Orta Çağ Avrupası'nda kilise, papalık ve skolastik düşünce kısaca “din” büyük güç kazanmıştı.

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Biz daha göçün başındayız… Sonuçlarını ekonomik olarak görmeye başladık ama çok daha fazlasını yaşayacağız…

Hele bu ideoloji ile giderlerse şimdiden geçmiş olsun sana Türkiye…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerliğini daha iyi değerlendirir devreleri ama siyasiliği ciddi anlamda devlet zafiyeti…

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Ne dedi? “Suriyeliler can havliyle sınırlarımıza gelmişler, nasıl içeri almayalım?” cümlesiyle başlayıp “Suriyeli kardeşlerimiz rahat olsun. Onları zora sokacak kararları asla almayız” diye devam etti.

Suriyeli kardeşi, sen rahatta dinle, nargileni yak, rahatını bozma… Türk Askeri Suriye'de hazır ol, esas duruşu bozma!

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Keşke sadece Suriyeliler olsa… Ümmetin lideri olma hayalleriyle doldurdu ülkeye bilumum milleti… Ülkeyi bitirmeye ant içmiş sanki…

Her gün binlerce Afgan kontrolsüz şekilde ülkeye giriş yapıyor. Yanlarında Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek… Kimse de “Hop! Birader nereye?” diye sormuyor.

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Emin olun dahası da gelecek… Buyursun beyzadem, bulmuş böyle ülkeyi, neyin peşinde olduğunu bilmediğimiz bir yönetimi… Önce o gelsin sonra getirsin sülalesini… Eserin sahibi belli…

Göç sorunu, milli güvenlik sorunu haline dönüştü. Plan doğrultusunda göçmenler seçmenlere evrildi. Kim bilir kaç milyonu oy kullandı.

Milletimiz de onlarla birlikte göçmen siyasetini onayladı. Göreceğiz bakalım bu ülkeye en büyük kötülüğü kim yaptı!

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Para, pul elbet bulunur ama ya huzur? Herkesin evinin saray gibi demir kapıları, yüksek duvarları yok ki!

Milyarlarca dolar harcasan yine çözülmeyecek. Milletin emdiği süt burnundan gelecek. Kötü yönetimin sadece fakirleştirmediği görülecek!

Güzel kardeşim… İkinci tur önemli… Afgan, Pakistanlı kardeşlerinle iç içe oturmak istiyorsan sandığı boş geçme… Oyunu vur Erdoğan'ın resminin böğrüne…

Nitekim diğer aday onları gönderme derdinde… Yoksa sığınmacı karşıtı Ümit Özdağ ile görüşmek nedir Allah aşkına? Haydi söyle!