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Vergi Barışı yazı dizisi başlıyor

Dr. Nedim TÜRKMEN “Vergi Barışı Rehberi'' yazı dizisi 20 Mart 2023 tarihinde başlıyor… Neredeyse 85 milyon nüfusun tamamını ilgilendiren, yapılandırma ve af hükümleri içeren “Vergi Barışı” düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu borç yapılandırmasında; vadesi 31/12/2022 tarihine kadar olan ve ödenmeyen vergi ve sigorta prim borçlarının yanı sıra, Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları ile idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçları da kapsama alındı.

7440 sayılı Kanun'da yapılandırma dışında; matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla kapatılması, deprem bölgesine ilişkin düzenlemeler ve ek vergi düzenlemeleri de yer almaktadır.

Yazı dizisinde;

1- Kanun'un genel çerçevesi nedir?

2- Hangi alacaklar hangi vadelerde yapılandırılacak?

3- Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar nasıl yapılandırılacak?

5- Matrah ve vergi artırımı nasıl yapılacak?

6- İşletme kayıtları nasıl düzeltilecek?

Konuları başta olmak üzere; Vergi Barışı'na ilişkin özet bilgiler yer alacak. “Vergi Barışı Rehberi” yazı dizisi ile ilgili olarak, SÖZCÜ okurlarından mail yoluyla gelen sorular da Dr.

Nedim Türkmen'in köşesinde yanıtlanacak.

YARIN: Vergi Barışı Rehberi 2023