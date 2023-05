Ruhat Mengi İletişim Bilgileri

Sandıklar iyi tutulursa Erdoğan yüzde 45’te kalır

Anayasa Hukukçusu Batum, seçime 3 gün kala muhalefeti sandık güvenliğine ilişkin uyardı…

Sandıkları eksiksiz biçimde kontrol altına almak gerektiğinin altını çizen Batum, “Yüzde 35'in üstüne MHP'nin alacağı oy 5-6 olsun, yüzde 41 eder, fazladan 4 daha verin 45, bitti, daha fazla çıkamaz” dedi

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine birkaç gün kala başta Sinan Oğan'ın beklenmedik ve daha önce AKP'ye, Cumhur İttifakı'ndaki diğer partilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı ağır eleştirilere rağmen verdiği karar başta olmak üzere her konu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP aleyhinde, onları PKK ile işbirliği varmış gibi gösteren” sahte, montaj kasetleri TV'de savunmasını sadece biz değil, tüm dünya hayretler içinde izliyor. Her konu konuşuluyor, ancak en önemli konu “oyların korunması, hilelerin önlenmesi”. Zira bu seçim gerçekten de demokrasi ve hukuk, adalet isteyenler için son şans ve sahte, montajla içine PKK'lı konmuş videoların savunulduğu bir ülkede her hile de yapılabilir. Geçen seçimde bilmediğimiz, anlamadığımız, çoğu açıklanmayan hileler yapıldı, bu hilelerin yapılabilmesi için istenen bazı değişiklikler önceden Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirildi ama seçim bittikten sonra bunların hiçbirinden sonuç alınamıyor, bir yararı olmuyor. O nedenle 21 Mayıs Pazar akşamı Her Açıdan'da Anayasa Hukukçusu Sayın Süheyl Batum'un açıkladığı bazı “sandık olaylarını” detaylarıyla seçimden önce bir kez daha duyurmak istiyorum, umuyorum ki muhalefet partileri gerekeni yaparlar.

ARTIK SİNAN OĞAN “ATATÜRKÇÜYÜM, İLKELİYİM” DESE DE FARK ETMEZ!

Sayın Batum, aslında artık Sinan Oğan'ı konuşmamak lazım ama yazdığı ve konuştuğu çok ağır suçlamalardan sonra “Ben Atatürkçüyüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyorum” dediği çelişkili ifadeleri var. Acaba Sinan Oğan, AKP ile baştan anlaşmış olabilir mi?

Türk siyaseti bir dönemden beri maalesef ilkeler veya değerler üzerinden değil farklı yollardan bir takım değerler olmadan gidiyor. Sinan Oğan için şu bile yeterli; Hüdapar açık olarak Türkiye'de Türk milleti olgusunu kabul etmeyen, ancak “ümmet” olgusunu kabul eden, dolayısıyla Atatürk'e kesinlikle karşı olan Hizbullah terör örgütünden gelen ve Atatürk Cumhuriyeti'ni, Atatürk ilke ve inkılaplarını içeren yemini edecek misin dendiğinde “O zaman bakarız” deyip baştan savma bir cevap veren bir partiyle ne olursa olsun “Bir araya gelir miyiz, Türk milliyetçileri bir araya gelebilir mi, ülkücüleri kessen aynı sandığa girmez” dedikten sonra fikrini değiştirmiş bir kişidir. Artık bana “Atatürkçüyüm” dese, “değilim” dese, “Ben çok ilkeliyim” dese hiçbir şey fark etmez. Maalesef sadece o değil, Türkiye'de bunu yaşıyoruz, dünyada otoriter rejimlerde; demokratik olmayan, baskıya güce, korkuya dayanılan bütün rejimlerde bu tür değerleri kaybedip, “ben bu ortamda yolumu bulayım” diyen insanlar çıkar, maalesef bu böyledir. Ancak demokrasi, bütün insanların belli değerler etrafında birleşmesini sağlayabilir. Metin Feyzioğlu, Hulki Cevizoğlu gibi isimlerin dönüşüne de inanamadık ama otoriter rejimler böyle insanları yaratır ve içlerinde en otoriter olan da en etkili yerleri kapar, bu genelde böyledir. İşte İçişleri Bakanı'nın eski partililerine dahi sorsanız anlatırlar, hatta bir zamanlar beraber olduğu Sedat Peker bile anlattıklarını başka bir ülkede anlatsa neler olur ama Türkiye'de gördüğünüz gibi hiçbir hukuk kuralı işletilemiyor. Bence de artık Sinan Oğan'dan bahsetmemek gerekiyor, kendi yaptığıyla baş başa bırakılmalı.

14 Mayıs seçimi için “Seçmen sayısı arttırılmasaydı Erdoğan'ın oylarının yüzde 49.5 olmasına imkan yoktu, deprem bölgesinde binlerce can gitmesine rağmen rekor seviyede katılım oldu ve fazladan yüzde 10 oy icat edildi” iddiası çok yaygın, ne diyorsunuz?

Bakın, bu çok açık; seçimler Anayasamıza göre eşit ve dürüst olacak ama maalesef 2002'den hatta 2007'den itibaren hepimizin gözü önünde yapılan eksiklikleri hukukçular, ben de, siz gazeteciler de, özellikle siz 2007'den beri dile getirdiniz. Bakın çok net; 2007'de seçimler 2 saat içinde bitirildi. Seçimlerden 25 gün önce Tarhan Erdem bir televizyonda “Ben bir anket yaptım, yüzde 47 küsur AKP alacak (hiç tahmin edilmiyordu), yüzde 24 CHP alacak, yüzde 14 MHP alacak” dedi. Bu sonuç aynen çıktı. Ben hemen sordum, dedim ki; 2 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir seçim çıkmaz, mümkün değildir, hele böyle 7-8-10 partinin, özellikle ilk 3 partinin tam 25 gün önce verildiği şekilde aynı oranlarla çıktığı bir seçim mümkün değil. “Olur mu” dediler, “Artık her sandıkta Cihan Haber Ajansı'nın (FETÖ'ye ait) muhabirleri var”. “Bir dakika” dedim, “190 bin sandık var ve her sandıkta bir adam mı var, yani buna inanıyorsunuz”, “Evet” dediler ve bir daha hiçbir seçimde 2 saatte sonuçlar çıkmadı, 2 gün, 3 gün, 4 günde ancak netleşti. Bir tek o seçimde 6 milyon fazla seçmen vardı ve maalesef bu hepimizin gözü önünde yapıldı, bir tek siz gazete ve televizyonda bunu defalarca söylediniz, herkes sustu.

Ben fazla yazılan bazı seçmenlerin adresini de vermiştim.

Bugüne kadar böyle bir artış olmadı, şimdi nasıl oldu diye bir tek kişi sormadı. 2007'den sonra yapılan seçimlere bakın, inanılmaz bir eşitsizlik içinde gidiyor. Bizim Seçim Kanunumuz 1961 yılında yapılmış, der ki; Televizyonlar mutlaka doğru yayın yapacaklar, meydanlar partiler arasında sırayla kullanılacak, ancak seçim kurullarının izin verdiği yerlere afiş asılabilir ama Türkiye'de artık propaganda dahil hiçbir kanuna, kurala itibar edilmez oldu. Bugün seçimler için iktidar TRT'de 36 saat konuşmuş, muhalefetin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu 32 dakika konuşmuş, farka bakın. Geçen seçimlerde de durum aynı, bu eşitlik mi? Oysa yasa eşit olacak diyor. Bunları anlatmamın nedeni bir adım öteye geçmek. “Buna çok karşıyız” demek yeterli değil, eğer Anayasa'ya göre bir seçime gidiyorsak, Anayasa varsa bu ülkede ortalığı yıkman lazım, Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısına gitmen lazım. Erdoğan 3'üncü kez aday olamaz, kaç kez söyledik.

AKP OYUNUN YÜZDE 35 OLMASI MİLLETİN BU MİZANSENLERİ YUTMADIĞINI GÖSTERİYOR!

Seçim bir gladyatör yarışı değil, “Ben onu döveceğim, ben onu yeneceğim” yarışı değil, demokratik olması gereken bir seçim. 14 Mayıs seçimi ile ilgili bana gönderilen Fatih Öztürk isimli bir matematik uzmanının yazdıklarını okudum, TİP'in bir yetkilisinin konuşmasını dinledim, Oy ve Ötesi'nden ve diğer yerlerden aldığım rakamları değerlendirdim; ortada şu gerçek var, bu seçimler kesinlikle AKP'nin kazandığı bir seçim değil. O kadar tek taraflı propagandayla, beyin yıkamayla iftirayla alınan oyların yüzde 50'nin üstünde olması gereklidir, nerede kaldı; yüzde 50'den 35'e düşmüş. Bu neyi gösteriyor, Türk milleti kesinlikle bu mizansenleri yutmuyor. Halkın tamamının bu oyunları anlamasını bekleyemezsiniz ama dikkat edin; yüzde 35. Bu rakamlara bakınca şunu görüyoruz; bir anda hiç düşünmediğimiz bir şey oldu, MHP yüzde 11'e çıktı, Yeniden Refah Partisi 2.84'e çıktı, herkes AKP'nin 30-35 civarında olduğunu tahmin ediyordu ama hiç kimse MHP'nin yüzde 11'e çıkacağını tahmin etmiyordu. Bu, şunu gösteriyor; bu seçimlerde de; 2007'de sonuçların 2 saatte açıklanmasının organize edildiği gibi, 2010'da organize edildiği gibi, 2017'de “Atı alanın Üsküdar'ı geçtiği” gibi rakamlar “yüzde 70'le başlayıp 40'lara düşmesine rağmen genel ortalamanın hiç değişmediği şekilde” bir organizasyon yapıldı. Zaten Yüksek Seçim Kurulu aldığı bütün kararlarda artık şunu yapıyor; mühürsüz oyların geçerli sayılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olabilmesi, il ve ilçe seçim kurullarındaki kıdemli hakimlerin son saniyede görevden alınması, Cumhurbaşkanı'nın denetim dışı bırakılması, bunların hepsi bir amaca yönelikti. Ve o amaç da şimdi gerçekleşti.

5000'E YAKIN SANDIKTA YÜZDE YÜZ KATILIM VE ERDOĞAN'A YÜZDE 61, MHP'YE YÜZDE 14 OY MÜMKÜN MÜ?

Elimde rakamlar var, 7000 sandıkta -yaklaşık bir milyondan fazla oy var- yüzde 98 katılım olmuş. 4000-5000'e yakın sandıkta yüzde 100 katılım ve sıkı durun; bu 5000 sandıkta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61'den fazla, gerçekte aldığı oy yüzde 49, yani burada aldığı oy yüzde 13 fazla. Ve MHP aynı 5000 sandıkta, yine sıkı durun; yüzde 13-14. Millet İttifakı'na çıkan oy sayısı ise 5000 sandıkta sıfır

Deprem bölgesine gelelim, katılımın yüzde 90-95 olduğu sandıklar var, 20 bin sandıkta yüzde 95'in üzerinde katılım var, burada rivayet muhtelif. Asrın felaketini yaşadık, resmi rakamlara göre 350 bin konut yıkıldı deniyor, her konutta sadece 1 kişi yaralansa 350 bin kişi yaralanmış. Oysa sadece ve sadece 50 bin kişi yaşamını yitirdi dendi, peki bu 300-350 bin kişi nerede oy kullandı, yerlerinde mi, başka yerde mi? Örneğin deniyor ki o “isim değiştirerek Türk ismi alan” göçmenlere oy kullandırıldı. Bu da çıkartıldı bakın; Türkiye'de mahkeme kararı olmadan isim değiştiremezsin ama “Bir sefer için git Nüfus İdaresi'nden al kağıdı, bir seferlik olsun” dendi. Acaba bunlar mı kullanıldı?

ŞIRNAK'TA 1156 SANDIKTA OY KULLANMA ORANI YÜZDE 762

“Erdoğan'ın yüzde 49.5 alması için seçmen sayısının yüzde 10 arttırılması gerekiyordu, bu yapıldı” iddiasını böyle mi gerçekleştirdiler?

Bu muhtemel, neden muhtemel biliyor musunuz, bugüne kadar seçmen katılım sayısını akşamdan verirdi, 2015'te bunu manipüle etmek gerektiği için saat 11'de YSK bir anda yüzde 65 katılımı 75'e çıkarmak ihtiyacını hissetti, şimdi de aynı durumda kalmamak için katılım oranını da vermedi, katılan seçmen sayısını da vermedi.

Şırnak'ta 1156 sandıkta oy kullanma oranı yüzde 762, Siirt'in Pervari ilçesinde 1059 sayılı sandıkta oy kullanma oranı yüzde 233, bu ne demektir; orada görevli bütün devlet memurlarına, polise, jandarmaya birkaç kimlik verilerek oy kullandırıldığı iddiaları boş değil demektir.

Deprem bölgesi ve bazı Doğu illerinde 1 milyon kişiye 4 ayrı kimlik verilip farklı sandıklarda oy kullandırıldığı, parmak boyasına bunun için izin verilmediği iddiası çok yaygın.

Bakın, bu seçimlerin hukuk açısından demokratik ve eşit olmadığını söyledik, bir kişi gelip de bunun aksini söyleyemez, veriler ortada. Bırakın tüm diğer eşitsizlikleri Cumhurbaşkanı'nın bile montajlı olduğunu bilerek, sahte videolarla yaptığı propaganda ortada, buna rağmen alınan yüzde 35 oy da ortada. MHP'nin yüzde 11 oyu da Sinan Oğan'ın yüzde 5.5 oyu da makul değil, bu oyların sonradan eklendiğini veya fazladan yazıldığını düşünüyorum.

Aynı kişiye, mesela polislere 5 ayrı kimlik verilip ayrı ayrı sandıklarda oy kullandırıyorlarsa bunu ortaya çıkarmak zordur ama bunu 2000-5000 kişiye yaptırılabilir, biz milyonlardan bahsediyoruz. Sonucu değiştirecek boyutta hilelerin önlenebileceğini zannediyorum.

AKP'LİLERİN SANDIK ÇEVRESİNİ İŞGALİ, DSP'LİLERİN MÜŞAHİTLİĞİ!

Bir grup kurduk, Esenler'de bütün sandıklarda görevli olan müşahitler sıkıntıları olduğunda o sıkıntıların giderilmesi için birbirimize mesajlar gönderdik, bu mesajların çoğunda benzer şikayetler var; AKP'li grupların gelip sandık çevresini işgal etmesi, DSP adına geliyoruz diyerek talep edildiğinde tek imzalı, YSK Başkanı'nın tek başına adının olduğu bir belge göstererek “DSP'liler her ne kadar seçimlere katılmasalar da müşahit gönderebilirler” diye son dakikada -mühürsüz oyların kabul edilmesi gibi- gelen insanlardan şikayetler var, sandıktaki baskılardan şikayetler var, bazı yerlerde oylamaların sandık kurulu üyeleri gelip yemin etmeden önce oy pusulalarını mühürlenmiş olarak koyan sandık kurulu başkanlarından “ne yapalım şimdi” diye şikayet edenler var; “Biz 7'yi çeyrek geçe geldik, baktık pusulaları açmış, koymuş, şimdi ne yapabiliriz” diyorlar. Oysa mühürlü oylar “seçimlerde dışardan oy kullanılmasını engelleyecek” en önemli şeydir.

Bu seçimde aynı şeyi yapmaları nasıl engellenecek acaba?

Bazı yerlerde engelleyemediklerini gördük, üyelerin hepsi çok daha önceden gidip beklemeli. Bunları herkes biliyor, bu seçimler zaten hiçbir zaman eşitliğe ve dürüstlüğe uygun olmadı, bu sefer de gözümüzün önünde bir gerçek var; mesela 2007'de 2 saatte çıkan net sonuçlar bir daha hiç görülmedi, İngiltere'de sadece “yes, no” dedikleri seçimlerde bile görülmedi, bu olay akla şunu getiriyor, acaba bu seçimin sonucu önceden organize edilmiş ve o rakamlar belirlenmiş miydi?

İçişleri Bakanı'nın 14 Mayıs seçimlerini ve daha önceki seçimlerin sonuçlarını önceden çok yakın rakamlarla bilmesi de akla getirmiyor mu?

İçişleri Bakanı'nın gidip “sandıkları ben denetleyeceğim” demesi ve ret edilmesine rağmen Yozgat'ın Çekerek ilçesi üzerinden aldığı izinle ilçe seçim kurulları başkanları ve il seçim kurulu üyelerinin tamamının en kıdemli, en yaşlı hakimler olmasından bir yıl önce vaz geçilerek en son yapılan yasayla “Artık istediğimizi seçeceğiz” diye başlayan sistemde bunlardan şüphelenmemiz doğaldır. Demokratik hukuk devletlerinde insanlar çok dürüst oldukları ve kurallara uydukları için işler iyi gitmez, onlar şunu bilirler; eğer dürüstlüğe aykırı bir işlemde bulunurlarsa bunun yaptırımı vardır, mutlaka ve mutlaka bir gün bunun cezasını görürler, Türkiye gibi ülkeleri demokratik ülkelerden ayıran noktalardan biri de bu, herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Herkes görüyor, herkes biliyor ama “boş ver siyasetçilere dokunmayalım” diyor ve artık bu durum inanılmaz boyutlara geldi.

YSK VE İKTİDAR NE YAPARSA YAPSIN TÜRK MİLLETİ BU SEÇİMİ KAZANACAKTIR!

Bir de köylerden gelen mesajlar var; “Burası ücra bir köy, AKP'liler sandığı işgal etti ama nasıl önleyebiliriz ki” diyorlar.

Evet, köylerden de şikayet geliyor ama bütün bunlara rağmen ikinci tur seçimleri kazanılabilir. Seçmenin büyük çoğunluğu iktidarın “velev ki yalan olsun, PKK'lının mitinge montajlandığı video olsun, kazanmak için her çareye başvururuz” durumunda olduğunu biliyor, yüzde 35'i ya bilmiyor veya bilmezden geliyor, hepsi olabilir, 35'in üstüne MHP'nin alacağı oy 5-6 olsun, yüzde 41 eder, fazladan 4 daha verin 45, bitti, daha fala çıkamaz. YSK ve iktidar ne yaparsa yapsın Türk milleti bunların hepsine rağmen bu seçimleri kazanacaktır. Bir şartla; muhalefet partilerinin bugüne kadar yaptıklarını biraz daha değiştirmesi lazım, 3-4 gündür dinliyorum muhalefeti savunan bütün televizyonlarda “ekonomi çok kötü gidiyor, soğan kaç lira oldu, dolarda kriz artacak” konuşmaları yapılıyor ama Türk milleti bunu görmüyor değil, yüzde 35'e bir şey diyemeyiz “İsterse soğan 200 lira olsun, bana Ayasofya'yı açtı ya, o bana yeter” diye düşünebilir veya söyledikleri PKK yalanlarına inanabilir, Cumhurbaşkanı'nın kendisi “montajlı video gösterdik” dese de oy vermekten vazgeçmeyebilir ama şimdi nasıl “ilk turda daha fazla yapmayalım” diyerek yüzde 5 oy Sinan Oğan'a tamamlanmışsa bundan sonra da “Erdoğan'ın oylarını yüzde 5 daha arttırabilirler” düşüncesine kimse kapılmasın. Yüzde 49'du 5 daha getirdik yüzde 54 oldu, kimse buna inanmaz, sıfırdan yeniden başlanacak.

“ACABA İSİM DEĞİŞTİRENLERİN SONUCA ETKİSİ NE OLDU” DİYORUZ!

Şimdi bu oyunu önlemek için şu yapılmalı; en azından 7 bin sandığı ve diğer sandıkları da hiç eksiksiz, hatasız olarak tamamen kontrol altına almak gerekiyor. Yabancı seçmenler, yurt dışından ithal edilen oylar çok önemliydi, yeterince üzerinde durulmadı, şimdi “Acaba isim değiştiren ve sayısını bilmediğimiz yabancı seçmenlerin sonuca etkisi ne oldu” diyoruz, depremde 10 il mahvoldu, burada kaybolanlar, göç edenler, burada olmayanlar ne olacak dendiğinde her şey denetim altında cevabı verildi. Bunları moralleri bozmak için değil, dikkat edilirse bu seçimin kazanılacağını anlatmak için söylüyorum, Türk milleti buna hazır. Müşahit olmak isteyen 80 bin insan vardı, şimdi bu sayı 140 binin üstüne çıktı, insanlar artık diyor ki; Yeter, ben İçişleri Bakanı'nın organize ettiği “velev ki montaj olsun size ne yahu” denilen sahtekarlıkları, “atı alan Üsküdar'ı geçti” emrivakilerini istemiyorum, “Hukuka uydum, kazandım veya kaybettim” diyen bir iktidar istiyorum. İstanbul Büyükşehir'i kaybettiğinde kazanana “Topal ördeksin, ben seni oradan indirmeyi bilmez miyim” diyen, ona ceza getirmek için hakimleri ayarlayan bir anlayışı istemiyorum diyor. Aslında AKP'ye oy veren yüzde 35 bile Türk halkının ne kadar önemli bir halk olduğunu gösteriyor, çünkü seçimlerin otoriter yapıldığı otoriter ülkelerde iktidarın bu kadar az oy alması ancak Türkiye'de olabilir. Bu İçişleri Bakanı'yla, bu bakanlarla, bu baskılar ve iftiralarla yüzde 35 çok az bir oydur.

ADIGÜZEL AYRILIRKEN “600 SANDIKTA BİZE SIFIR OY ÇIKMIŞ, BU MÜMKÜN MÜ” DEDİ, GERÇEKTEN MÜMKÜN DEĞİL!

Muhalefet 28'inde “Biz her şeye hakimiz, merak etmeyin” demek yerine artık aynı hataları yapmayalım. Onursal Adıgüzel en son, ayrılırken dedi ki “600 sandıkta bize sıfır oy çıkmış, bu mümkün mü” dedi. Gerçekten mümkün değil ama bunun denetimini ben yapamam, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukukçusu olarak 6 partiden de bir istirhamım var; bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'üncü defa aday olmasına engel olmadınız, yeni seçim kanununu kullanacağız dediler engel olmadınız, İçişleri Bakanı sandıkların denetimini bana verin dedi sustunuz, AYM korktu “kıdemli hakimlerin sandık kurullarıma başkanlık etmesinin kaldırılması” konusunda saçma sapan karar verdi umursamadınız, ortalığı yıkmanız lazımdı. Bir Anayasa Mahkemesi'nin hakimlerle ilgili bu kararın amacının kamu yararı değil başka bir şey olduğunu söyleyebilmesi lazımdı, eski Anayasa Mahkemesi hakimleri olsaydı bunu söylerlerdi.

MUHALEFET ESKİ-YENİ TÜM MİLLETVEKİLLERİ VE PM ÜYELERİYLE HAKİM OLMALI!

Köylerden gelen mesajlarda yazdığı gibi Türkiye'de öyle sandıklar var ki oralara insanların ulaşması mümkün olmuyor ve orada yaşayanlar da korkuyor, hangi parti olduğu önemli değil bu partilerin her birinin eski milletvekilleriyle, yeni milletvekilleriyle en azından 500 milletvekilleri vardır, bu milletvekillerinin ve parti meclisi üyelerinin her birine desinler ki “Hadi kardeşim, şuradaki 8-10 sandıktan sen sorumlusun, yanına da 10 güvendiğin arkadaşını al ve kuş uçurtma”, onlar gittiğinde polis de kural dışı hareket etmeye cesaret edemez ve yardımcı olmak zorundadır. Bunu yapsalar insanların korktuğu, ulaşılamayan sandıklar başta olmak üzere oy kaydırılan, hile yapılan sandıklarda bunları önlerler.

SANDIKLARI İYİ TUTARSANIZ YÜZDE 35 OYUN OLMASININ İMKANI YOKTUR!

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 2014 belediye seçimlerinde yıllar sonra CHP 5 oyla seçimi kazandı, o zaman AKP bir oyununu tekrar devreye soktu, “kısıtlı seçmen”i sandık kurulu bilmez, ancak YSK bilir, AKP bunu Yalova'da da yapmıştı, eğer 4 farkla kaybetmişlerse -orada 4 kısıtlı üye varsa onu AKP bilir- itiraz ederler, şak seçimler iptal edilir. Mahmudiye'de aynısı oldu, bu söylediğimi yaptık. Ben Eskişehir milletvekiliydim, milletvekili arkadaşlarımı çağırdım, çaldıkları oyları çıkardık, kaç oy fark oy oldu biliyor musunuz; dudaklarınız uçuklar, 2500 oy fark oldu. Sandıkları iyi tutarsanız yüzde 35 oyun olması mümkün değil, bunu hukukçu olarak söylüyorum.

Türk milletini bildiğim için bütün bu olanlara, insanları sebepsiz yere hapse atmaya, sahte broşürlere, sınırsız yolsuzluklara, iftiralara itibar etmeyeceğini tahmin ediyordum ama neden verdiler diyemem. Aslında her yerde olabilir ama geri kalan 65'in oyunun gerçek olmasını sağlamakla mükellef partiler. Hiç zor değil, “Merak etmeyin, yüzde 99'una hakimiz, hiç korkmayın” demekle vakit geçirmesinler, önceden medyanın sizin gibi güvenilir gazetecilerine sandıklarda kaç adamları olduğunu tek tek versinler, halk bilsin ve rahat olsun. Bunlar yapılırsa bu seçim kazanılacaktır. Bunun tersini söyleyen olursa sadece size gelen mesajları ve elimdeki sadece Esenler'in müşahitlerinin anlattıklarını buraya koyarım.

Başta bu 7000 sandık olmak üzere sandıklarda durumu çok iyi anladığı için İçişleri Bakanı önce Baro'ya yüklendi, YSK baronun sandıkların yanında olmasını engelledi, sonra sıra Oy ve Ötesi'ne geldi. İçişleri Bakanı'nın doğru söylemediğini gösteren, bunların her fırsatta değiştirdiği ve devamlı kötü değişiklikler yapmaya çalıştığı kanunda 125'inci madde, açık açık yazıyor; sandık başı işlemlerini takip etmek üzere siyasi partiler ve bağımsız adaylar birer müşahit gönderebilirler. 72'inci madde; siyasi partilerin müşahitleri ve adayları, bağımsız adaylarla müşahitleri hazır bulunurlar. 95'inci madde; Sandık kurulları, oylar sayılacağı zaman sandık kurulu sandık etrafına ip germek gibi yollarla sandığın etrafını çevirebilir ama hazır bulunanların takip etmesine engel olmayacak tedbirler alabilir.

107'nci madde; sayım bittikten sonra oylar bir torbaya kondu, imzalandı, sandık kurulunun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna “sandık kurulu başkanı ve seçilecek en az 2 üye tarafından” götürülüp teslim edilir. Devam edelim; “Kurulun diğer üyeleriyle müşahitler de yer varsa o taşıtla, yer yoksa kendileri tarafından sağlanmak üzere katılırlar” diyor. İçişleri Bakanlığı bunu şöyle uygulamak istiyor; “Biz geldik, teslim ediyorsunuz, biz sandık kurulu başkanıyla götürürüz” diyor, yok böyle bir şey, 107'nci madde açık ve net. Son madde ise 110'uncu madde; “Yurttaşlar, seçmenler” diyor, rahatlıkla oyları sayabilecekleri şekilde izleyebilirler.

Ama polis ve AKP'liler gelip “Siz gelmeyeceksiniz, biz götüreceğiz” dediği zaman insanlar korkarlar. İşini gücünü, çiftliğini, traktörünü elinden alıyorlar vatandaşın.

Yerden göğe kadar haklısınız, bazı yerlerde sandık kurulu üyesi bile yoktur, olmadığı zaman CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne oy çıkmadığı yerlerde bakın yüzde yüz katılım olmuş, kimse itiraz etmiyor, aldınız oyları imzaladınız, dediniz ki “oyları istediğimiz gibi yazalım” kim engel olacak? O yüzden “Bu seçim kazanılabilir” diyorum, istenirse ve hemen işe girişilirse, tüm sandıklar hiç fire vermeden kontrol edilirse bunlara engel olmak mümkündür.

“Bütün ıslak imzalı tutanaklar sisteme giriyor, biz buradan köyü bile kontrol ediyoruz, sonuç farklıysa hata veriyor” dendiğinde bu doğru mu?

Hayır, partilerin şu ana kadar söyledikleri de bizi ilgilendirmiyor. Onursal Adıgüzel “600 sandıkta bize sıfır oy çıkmış” diyorsa ona ve 6'lı Masa partilerine “Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz” diye sorun, “Bizim gönderdiğimiz adam bile bize oy vermemiş” diyebilir mi? Ben diyorum ki, o sandıklarda yüzde yüz parti temsilcileri yoktu. Şimdi, 4-5 bin riskli sandıkta, ulaşılamayan sandıklara bile ulaşarak bu uğraşan 150 bin gönüllüyü de organize ederek hilelerin yapıldığı zeminleri yok etsinler.

MATEMATİKSEL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL!

Seçim akşamı oturduk hepimiz Anka'dan gelecek sonuçları bekliyoruz. Saat 12 oldu, hala yüzde 90 açılan sandıkta kilitlendi kaldı. Şimdi, Tayyip Erdoğan'a verilen oylar yüzde 60'la başladı, düştü, düştü ama bir şey hiç değişmedi; Sinan Oğan'a verilen yüzde 5 küsur oylar hiç değişmedi. Bunlar matematiksel olarak şüpheli, vatandaş olarak da hukukçu olarak da sıkıldık, kimsenin umurunda değil. Bazı yerlerde sandık kurulu başkanları “Oyları ben yazayım, siz imzalayın” demiş, olamaz. Islak imzaların günümüz koşullarında partilere gönderilmesi kaç saat alır? 5'te oy kullanma bitti, sayım yapılıyor, itiraz var mı yok, sandık kapatıldı. Resmini çekip partiye göndermesi en fazla 15 dakika alır, oyların ne olursa olsun müşahitlerle ilçe seçim kuruluna gönderilmesi ise saatler alır, teslim edene kadar boş bırakılmayacak. Ama sizin elinizde partide saat en geç 8'de olur, eğer herkesten almış olsalar idi, hiçbir sorun olmasaydı, sandıkların yüzde 99,5'unda çıkan sonuç kabul edilebilirdi ama müşahit olmayan sandıkların varlığıyla kabul edilemez.

SEÇSİS'İN KURUCUSUNUN YARDIM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Oyların sandıktan önce seçmen listelerinde çalındığı, birçok kişiye 4-5 ayrı kimlikle oy kullandırıldığı iddiası çok ciddi. Bir de SEÇSİS sistemiyle oyların toplanması sırasında elektronik olarak hile yapıldığı ve SEÇSİS'te bir bilgisayar mühendisi bile bulundurulmadığı da söyleniyor.

Evet, SEÇSİS'i kuran kişi Faruk Yalman çok önemli bir insandır, Tolga Yarman, Sıddık Yarman, Faruk Yarman bu üçü dahi düzeyinde zeki kişilerdir. Faruk Yarman Havelsan'ın başındaydı, Erdoğan yaptıklarını gördükten sonra Ergenekoncu diye tutuklattırdığı insanlardan biridir, “İkinci turda bilgisayarlara yardımcı olabilirim, Ankara'dayım” diye partilerden birine mesaj gönderdiğini biliyorum, İnşallah değerlendirmeyi düşüneceklerdir, olumlu cevap verdiklerini tahmin ediyorum. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın manipüle ederken kullandığı bu SEÇSİS'in kurucusu. Her şey değişebilir, lütfen bunları yapsınlar ve sonradan “oylar çalındı” filan demesinler, Tayyip Beyin aldığı oy nettir, çıkarsa ancak Cumhur İttifakı'nın diğer partilerinin oylarıyla 35 üstüne çıkabilir, o da 45'ten fazla olmaz ve bu seçim kazanılır. Seçmen yazılmamış ama oy kullanmaya gitmeyenlerin yerine oy kullandırılacak kişiler vardır ama dikkatle izlenirse bunları da yapamazlar.