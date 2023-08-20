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El insaf be kardeşim!

Bu ne böyle kardeşim! Özel okulsan özel okulculuğunu yap. Servisçiysen servisçiliğini yap. Milli Eğitim Bakanlığı da oturup uzaktan bakmak yerine gereği neyse onu yapsın. Çocuğunu özel okula gönderen insanları bu kadar sahipsiz bırakmasın. Okul ücretleri TEFE-TÜFE artışlarına göre hesaplandı ve devlet denetimde. Ama servis ücretleri bir önceki ders yılına göre yüzde 500 artırılır mı? Vallahi artırdılar. Daha bu iyi günleri. Sözleşmelerde, eylül ayında da fiyat artışı yapılabileceği belirtiliyor. Bunu da unutmayın.

Evet çocuğunuza farklı bir eğitim aldırmak istiyorsanız kuşkusuz bunun bir bedeli oluyor. Özel okullar günümüzde bir yerde devlet okullarında sınıfların daha da alabalık olmasını da önlüyor. Bugün ülkemizde 11 bin civarında ruhsatlı özel okul bulunurken, geçen öğretim yılı sonunda bunlardan yaklaşık 800'ü kapatıldı. Yeni açılan okul sayısı ise 80 civarında. Özel okullardaki öğrenci sayısı ise 1 milyon 500'i geçiyor.

PAY MI ALINIYOR?

Hep şöyle konuşuluyor: “Okul ücretlerine bakanlık müdahale ediyor, onlarda servis, yemek, kitap ücretlerini yüksek tutup, belirlenen ücretten okula pay alıyor.” Ankara'da bir özel okul sahibine sordum, “Biz servis işine karışmıyoruz. Veli ile bir kaç servisçiyi bir araya getirip karşılıklı konuşturuyoruz. Servis ücretlerini kendi aralarında belirliyorlar” diyor. Ama her özel okul öyle değil. Bu konuda söylentinin çok yaygın olduğunu özel okul yöneticileri de bilsin.

Nasıl büyük kentlerimizde yıllardır taksi plakası verilmiyorsa, servis araçları için (J) plaka kısıtlılığı devam ediyor. Örneği Ankara'dan verirsek, (J) plakalı araç sayısı çok az arttırıldı. Ama öğrenci sayısı iki kat arttı. Bu durumda servisçiler iş beğenmiyor, dolayısıyla yüzde 500 civarında, geçen yılın ücretine göre zam yapabiliyor.

RESMİ FİYAT TARİFESİ

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin onayından geçen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul servis ücretlerini belirtip, arkasından özel okul servis ücretleriyle devam edelim. İşte odanın belirlediği servis ücret tarifesi:

-0-3 kilometre için okul servis ücreti: 5 bin 96 lira.

-3-6 kilometre için okul servis ücreti: 5 bin 616 lira.

-6-10 kilometre için okul servis ücreti 6 bin 494 lira.

-10-15 kilometre için okul servis ücrete 7 bin 553 lira.

BU DA ÖZEL OKUL TARİFESİ

Hemen belirteyim her özel okul servisi aynı ücret tarifesini uygulamıyor. Bir özel okulun geçen öğretim yılı ile yeni öğretim yılı ücretinden bir örnek verelim:

Okula uzaklığı 10-15 kilometre arasında olan öğrenciden geçen yıl yıllık 11 bin 800 lira alınırken, bu miktar yeni öğretim yılında 48 bin 610 liraya yükseltildi. Odanın açıkladığı bu yılki rakamla özel okulun servis ücretine baktığımızda 7 kat artış yapılmış. Şimdi bir özel okulun yeni tarifesini açıklayalım:

-0-5 kilometre için servis ücreti: 28 bin 740 lira.

-5-10 kilometre için servis ücreti 37 bin 930 lira.

-10-15 kilometre için servis ücreti 48 bin 610 lira.

-15-25 kilometre için servis ücreti 56 bin 806 lira.

EYLÜL ZAMMINA HAZIR OLUN

Bununla kalsa yine iyi. Bir okulun öğrenci velileriyle yaptığı sözleşmenin (G) maddesinde, “Servis ücreti için UKOME'nin veya servisçiler, Esnaf ve Sanatkarlar ile Ticaret Odalarının Eylül 2023 sonrası alacağı zam kararlarından sadece birisi oransal olarak aynen uygulanacaktır. Hangi artış oranının uygulanacağını seçme hakkı şirkete aittir. Bu durumu veli peşinen kabul eder” deniliyor. Sözleşmesinde böyle bir hüküm bulunan veliler, eylül ayında da zamma hazır olsun.

Evet akaryakıt giderlerine, araç tamir, bakım ve parça değişimi, asgari ücrete zamlar geldi. Ama bu zamlar yüzde 500 değil. Evet, servis ücretlerine zam yapılması doğal. Ancak, bu kadar da fahiş zam yapılır mı? El insaf!

Açık lise için çok şey söyleniyor

Açık ortaokul ve liselerdeki sınav rezaletlerini geçen perşembe günü bu köşenin okurlarına ayrıntılı anlattım. Bu konuda bizim bilmediğimiz birçok konu olduğunu da gelen iletilerden anladım. Onlardan örnek verelim:

Halen görevde olan bir öğretmenimiz yazıyor: “Açık lise ve ortaokulda bahsedilmeyen bir konu var. Cemaat yurtlarında kalan birçok çocuğumuz burada dini eğitim alıp açık liseyi bitiriyorlar. Elbette ki dini eğitime karşı değilim. Ancak bunun devlet kontrolünde yapılması bu eğitimlerin cemaatlere bırakılmaması önemli.

Açık lise en fazla cemaatlerin işine yaramaktadır. Diğer boyut ise burada yetişip açık liseden mezun olan öğrencilerin geçici müezzin olarak atanması ve sonra kadroya geçirilmesi çok kolay. Ancak bir öğretmeni atamak için iğnenin deliğinden geçiriyorlar. Sistemin yap-boz, deneme-yanılma ile düzelmesi mümkün değil. Fabrika ayarlarına dönmesi gerek. Şimdilik bu kadar.”

SORUN BAŞKA YERDE ARANMALI

“Fen lisesi öğrencisi bile son sınıfta açık liseye geçtiğine göre sorun başka yerde aranmalı” diyen A.A. şunları yazıyor:

“Okullardaki eğitimle maalesef üniversite kazanmak mümkün olmadığı için insanlar açık liseye geçip dershane ile sınava hazırlanıyor. Bir ülkede öğrenci gittiği okulu zaman israfı olarak görüyorsa şapkayı çıkarıp önümüze koymamız lazım.”

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in bu sorunları çözmek için neler yapacağı bir an önce belli olmalı. Okullar açılmadan; yeni düzenlemelerle birlikte yeni ders yılına girilmeli, ders yılı ortasında yeni değişikliklere kalkışılmamalı.