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Erdoğan giderse biz aç kalırız!..

Günlerdir okurlardan ve Sözcü Televizyonu seyircilerinden gelen mesajları okuyorum.

Herkes kendi bakış açısıyla seçim yenilgisinin nedenlerini irdeliyor.

Örneğin bir okurum şu çarpıcı gözlemini paylaşıyor:

“14 Mayıs sabahı, yani seçimlerin ilk turunun olduğu sabah, fırından alış veriş yaparken, 10 yaşlarında bir kız çocuğu yanıma yaklaştı ve gözlerini kırparak ‘Paran var mı?' diye sordu. Parayı uzatırken nerede oturduğunu öğrenmek istedim. Roman mahallesinde yaşıyorlarmış. Bunun üzerine ailesinde büyüklerin oy verip vermeyeceklerini sordum. Sözümü bitirmemi beklemeden heyecanla atıldı:

‘Tabii verecekler! Erdoğan'a verecekler!..'

-Peki neden Erdoğan'a?..

‘O bize yardım ediyor. Giderse aç kalırız!..'

-Ama yardımları Tayyip Erdoğan değil, devlet yapıyor.

‘O zaman devlete veririz!..'

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Roman kızın söylediklerinde büyük bir gerçek var.

AKP iktidarı 20 yıldır derin yoksulluğa mahkum, devasa bir kitle yarattı.

Sonra da bu kitleye çarenin, kendi iktidarının sürmesinde olduğunu öğretti.

Bildiğim kadarıyla en az 5 milyon aile devletten yardım alarak geçiniyor.

Kaba bir hesapla 10 milyonun üzerindeki seçmen, bu yolla varlığını sürdürüyor. Bazı gözlemcilere göre bu sayı 20 milyona yaklaşıyor. Buna bir de Anadolu'nun muhafazakar toplum yapısını eklerseniz tablo netleşir!..

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İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu fotoğrafı iyi okuyamadı.

Onlara yatırım, üretim, ihracat, istihdam, yani iş ve aş sağlayabilmek için yurt dışından yüzlerce milyar dolarlık temiz para getirme sözü verdi. Boyutu 418 milyar doları bulan yolsuzlukların üzerine gideceğini ve bu parayı haksız servet sahibi olanlardan alıp, Hazine'ye getireceğini söyledi.

Oysa bunlar, yardımla yaşamaya mahkum edilmiş büyük seçmen kitlesi için bugünün gereksinimlerini karşılamaktan uzak, belirli bir vadede gerçekleşebilecek taahhütlerdi.

CHP bunu göremedi!..

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İkincisi, CHP örgütü 20 yıldır ilmik ilmik örülen bu yapıya yeterince dokunup, o seçmeni kendilerine oy vermeye yönlendirecek enerjiyi sergileyemedi. Seçim kampanyası süresince, gönüllü katkı sağlamaktan başka amacı bulunmayan yüzlerce okurumdan mektuplar aldım. Hepsi CHP Genel Merkezi'ne ulaşamadıklarından ve konuşacak bir muhatap bulamadıklarından yakınıyordu.

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Oysa CHP, geçmişte bir yandan “Karaoğlan” imajıyla halkın umudu olan merhum Bülent Ecevit'in karizması ve efsanevi örgütüyle, kendisini iktidara getirecek seçmen kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Üstelik sağ sol çatışmasının sokakları kan gölüne dönüştürdüğü bir süreçte…

Şimdi böylesine dinamik, kapı kapı dolaşarak herkese dokunan, inançlı ve tuttuğunu koparan bir örgütün varlığından söz edilebilir mi?

Bu açıdan bakıldığında AKP örgütü çalışkanlığıyla çalınmadık kapı bırakmadı.

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Bir başka önemli neden de milletvekili aday listelerinin seçmenin onayına gerek duyulmadan, “emrivaki” ile belirlenmesiydi.

Örneğin İzmir, siyasi geçmişine bakıldığında; CHP'nin değil, Cumhuriyet'in kalesi olan, uzun süre merkez sağa oy vermiş bir kentimiz. Adeta Kuvayı Milliye'nin açık hava müzesi olan bu kentte siz Atatürk'le sorunu olan bir kişiyi liste başı yaparsanız, orada oylarınız düşer.

Nitekim İzmir genelinde düştü de…

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Sözün özüne gelirsek;

CHP'de özeleştiri süreci acilen başlatılıp parti içi demokrasi ve değişim talebi de dahil olmak üzere seçmenin beklentilerine cevap verilmeli.