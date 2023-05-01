PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçimler

-Yurttaşlığın en doğal gereği yöneticileri belirlemektir.-

Mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet çizgisinin en çağdaş noktası demokrasidir. Halkın kendi kendini yönetme düzeninin günümüzdeki yapısı olan demokrasi, ulusların özgürlük ve uygarlık yapısı olarak yaşam güvencesidir. Demokrasiyi yaşama geçiren de seçimlerdir. Yurttaşların seçmen olarak kullandıkları oylarıyla kendi varlıklarının güvencesi olacak devlet gücünü oluşturmaları, kendi kendilerini yönetme düzenini gerçekleştirmeleri demokrasinin kaynağı ve temelidir. “Gizli oy, açık döküm” yöntemiyle gerçekleştirilerek yaşama geçirilen ulusal istenç (irade) devletin işlerlik gücüdür. Bu nedenlerle devlet yapısının kaynağı yurttaşların özgür istençleriyle belirleme hak ve yetkileridir.

Ülkemizde ulusun istenci her zaman öngörülen ve gerçekleşmesi istenen güç kaynağıdır. Kuruluşunda demokratik yapılanma amaçlanarak saltanat kalıntısı durumlar kaldırılıp atılmıştır. ATATÜRK ve arkadaşlarının ulusçu yaklaşım ve yapılandırmaları günümüz olaylarıyla karşılaştırılırsa ne kadar uygun ve gerçekçi olduğu daha iyi saptanır, anlaşılır. Kuruluşla birlikte yalnız siyasal atılımlar değil, ekonomik atılımlar da gerçekleştirilerek sorunların giderilmesi sağlanmış, Balkanların en güçlü cumhuriyeti yaşama geçirilmiştir. Bağımsızlık ve özgürlük tutkunu Türk Ulusu amacına erişmekle yaraşır olduğu duruma kavuşmuştur. ATATÜRK ve arkadaşlarının attığı temelde gelişmeler birbirini izlemiş, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş amacında her yönden güçlenmiştir. Günümüzdeki siyasal sorunlar yönetimdeki düzenlemeler ye yapılandırmalarla aşılacak, cumhuriyetimiz cumhuriyetçilerle gerçek niteliğine kavuşacaktır.

Çirkin propagandalarla kirli amaçların gerçekleştirilmesi çabaları başarıya ulaşamayacaktır. Demokrasiyle bağdaşmayan, yürürlükteki Anayasa'ya aykırı durumlar giderilecek, yaşam mutluluğuna erişilecektir. Siyasal karanlıklar ulusal esenliğin mağarasıdır. Halkın mutluluğu ise ulusal yaşamın amacı, kurul ve kurumlanın asla savsaklanmaz görevidir. Bu sonuca ulaşmak tartışmasız seçimlerle gerçekleşir. Devletin kendi onurunun kaynağı ve dayanağı olan seçimler her yönden tartışmasız ve kurallara uygun oldukça demokrasinin ırası (karakteri) o kadar temiz ve güvenli olur. Birlikte yaşamın, çalışma ve çabaların, atılımların gücü, başarıların kaynağı ulusal istencin en doğru, en uygun biçimde gerçekleşmesi ve yaşama geçmesidir.

Seçimlerin adına ve amacına uygun gerçekleşmesi devlet yönetimlerinin başlıca amacı ve görevidir. Demokrasinin namusu, seçimlerin yakınmasız biçimde gerçekleşmesiyle korunur, savunulur. Halk isteminin gerçekleşme yöntemi ve aracı olan seçimler, demokrasinin en belirgin göstergesidir. Ülkemizin seçimler konusunda geçirdiği aşamalar gözetilirse demokrasiyle taçlanan ulusal istencin ne kadar değerli ve önemli olduğu benimsenir. Kişisel ve partisel yanlışlıklara, yanılgılara, hukuksuz ve haksız girişim ve isteklere açık olmayan demokratik seçimlerle yönetimleri oluşturmak seçmenin tartışılmaz ve yadsınmaz en önemli görevidir. Seçmenlik önemli sorumluluktur, seçmenler için de benzersiz bir onurdur.