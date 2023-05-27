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Seçimden sonra başımız çok fena ağrıyacak!

Kararlı kararsızlar var… Bazıları şöyle diyor: Öbür aklım diyor ki oyunu ver Tayyib'e, sen bu hale getirdin memleketi düzelt de görelim!

Bazıları da, “Yeter artık, bıktık bu tek adamlıktan. Ona höt, buna zöt… Güven kalmadı, ekonomi çöktü. Benim oyum demokrasiye” diyor.

21 yıldır yaşananların ardından millete vicdan enjekte edip, Elon Musk'un üreteceği beyin çiplerinden takacak halimiz yok!

Mühür elde, ister ona ister buna basarlar…

Ama şimdiden söyleyeyim Kılıçdaroğlu seçilmiş, Erdoğan seçilmiş farketmez yarından sonra başımız çok fena ağrıyacak!

Çünkü adalette, demokraside, ortadan kaybolan güven duygusunda ve ekonomi de işler Orhan Veli'nin dediği gibi… Cep delik, cepken delik, kevgir misin be kardeşlik.

Ben, dünya lideri gibi ekonomist değilim. Ama kör de değilim!

Pazartesi gününden itibaren AKP'li yılların maddi-manevi enkazının küçük mutlu azınlığımız hariç, 85 milyonun omuzlarına bineceğini görebiliyorum!

Milyonlarca mülteci mi? Onların gidecek bir yerleri var, biz derdimize yanalım.

Müneccim olmaya gerek yok, olacaklar yüzünden yük binen omuzlarımızın üstünde duran başımız çatlayacak ağrıdan. Bu yüzden şimdiden ağrıya iyi gelecek hesaplı şeyler önereyim de yararım dokunsun…

* Patatesi dilimleyin üzerine Türk kahvesi serpip alnınıza tülbentle sıkıca bağlayın.

* Kahveyi güzelce kavurun, koklayın.

* Birkaç marul yaprağını sirkede bekletin, sonra yiyin.

Şaka değil gerçek, hem yerli ve milli hem de bilimsel! Bu tarifler, ‘Anadolu'da baş ağrısına karşı kullanılan halk ilaçları' başlığı ile Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi'nde yayınlanmış.

Yahu kocakarı ilacı mı kaldı, alırım bir asprin geçer diyenlerdenseniz. İşte orada durun!

Dünyada her yıl 100 milyar tablet tüketilen asprin fiyatları bizim nereden nereye götürüldüğümüzü, satın alma gücümüzün nasıl azaldığını gösteren, baş ağrısını keseceğine arttıran, tıpkı seçimden sonra hepimize yutturulacak ‘acı ilaç' haline geldi.

Çünkü 2021'in sonunda 13 lira, 2022'nin sonunda 31 lira olan asprine 14 Mayıs seçimine üç gün kala zam geldi. Üstelik son zam çok da manidar oldu! Sandıktan Erdoğan'a yüzde 49.52 oranında oy çıktığı gibi, asprin de 49 lira 51 kuruşa çıktı!

İkinci turda asprin mi, Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı 50+1'i geçecek göreceğiz.

Seçimi Erdoğan alırsa asprin dahil her türlü malın fiyatı uçuşa geçen dolar gibi uçacak, o kesin!

Nereden mi biliyorum? Geçmiş seçimlerden…

Mesela, 2006 yılında bir kutu asprin 1 lira 9 kuruşmuş (YTL var o zaman) zam gelmiş 1 lira 13 kuruş olmuş. O dönem asgari ücret 380 lira olduğu için bu ücretle 336 kutu asprin alınıyormuş.

2023 Türkiyesi'nde asgari ücret 8 bin 500 liraya yükseltildi ya, ala ala 170 kutu asprin alınabiliyor artık iyi mi.

İşin kara mizah tarafı da var…

Bizde asprinin tanesi 2.5 liraya denk geliyor. Dolarla hesaplayınca 20 tanesi 2.5 dolar. Formülü aynı asprinin kutusu ABD'de 13.49 dolar!

Gördün mü bak, asprin ne kadar ucuzmuş diyenleri üzeceğim.

ABD'deki asprin kutularından bizdeki gibi 20 değil, 200 adet çıkıyor. Yani tanesi Türk parası ile 1 lira 40 kuruş.

2006 yılının asgari ücretlisinin günlük kazancı 12 lira 60 kuruşmuş. Bir saatlik ücret olan 1.5 lira ile bir kutu asprin rahatça alınıyormuş. Bugün 35 lira olan bir saatlik ücret 50 lira olan asprini almaya yetmiyor, 1.5 saat çalışman gerekiyor köle düzeninde artık!

Seçimden sonraki ağrılar için ya 1.5 saat çalışıp asprin alacaksınız ya da başınıza patates bağlayacaksınız. Ya da başınızın ağrıtılmaması için daha kalıcı şeyler yapacaksınız.

Seçim sizin!