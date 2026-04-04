Birleşik Krallık'ta yer alan Bath Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Kevin Paine ve ekibi binalar ile yolların canlı bir doku gibi hasar aldıklarında kendi kendini yenilemelerini ve iyileşmelerini sağlayacak ''akıllı beton'' teknolojisi üretti. Dünya çapında her yerde kullanılan ama çatlama ve kırılmalara fazlasıyla müsait bir malzeme olan betonun yenilenmesini sağlayan bu yeni teknoloji ile maliyetlerin düşmesi ve karbon ayak izinin silinmesi hedefleri taşınıyor.

İNŞAATTA AKILLI BETON DEVRİ BAŞLIYOR

Üretilen akıllı beton içerisinde bakteriler bulunduruyor. Mikro kapsülleme yöntemi ile beton yapısına işlenen ekstremofil bakteriler besinleri ile birlikte hapsedilerek beton harcına ekleniyor. Beton yapısında bir çatlak ya da kırık oluşması halinde kapsüller içeri sızan su ile birlikte kırılıyor ve uyku modundaki bakteriler bu şekilde uyanıyor. Bu şekilde besinleri tüketen bakteriler aynı zamanda bir yan ürün olarak kireçtaşı da üretiyor. Ortaya çıkan bu mineral bir köprü görevi görerek çatlağı dolduruyor ve hasarı tamamen mühürlemeyi sağlıyor.

GALLER TESTLERİYLE KANITLANDI

Akıllı beton teknolojisinin başarısı Galler'deki bir otoyol projesiyle kanıtlandı. Projede denenen teknoloji gerçek dünya koşullarında beklenen başarıyı sağladı. Kasıtlı şekilde çatlatılan beton paneller mikroskop altında incelendi. Bakteriler aktif hale geldi ve çatlakların mineral çökeltileriyle kapanmasını sağladı. Üstelik bakterilerin betona katkısı betonun kendi dayanıklılığında eksilmeye neden olmadı.

YAŞLANDIKÇA GENÇLEŞEN BİNALARA HAZIRLANIN

Akıllı beton teknolojisinin sadece Birleşik Krallık'ta bile yıllık 40 milyon sterlin kadar bir altyapı onarım maliyetini ortadan kaldırma potansiyeli bulunuyor. Ayıca buluş küresel çimento emisyonlarını düşürmek için hayati önem taşıyor. Akıllı beton teknolojisiniin yaygınlaşması halinde ileride binalar ve yollar kendi çatlaklarını kapatırken inşa edilen yapılar yaşlandıkça daha güçlü bir hale gelmeye başlayacak.