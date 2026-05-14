Ekonomik verilere göre kredi kartı kullanımındaki ivmelenme, geri ödemelerde yaşanan aksamaları da beraberinde getirdi. Borç yönetiminde kritik bir eşik olarak kabul edilen 90 günlük yasal süre, borçlular için geri dönülemez yaptırımların başlangıç noktasını oluşturuyor.

Asgari ödeme tutarı veya dönem borcu 90 gün boyunca ödenmeyen kredi kartı hesapları için bankalar süreci hukuk birimlerine devrediyor. Bu aşamadan itibaren borç "muaccel" (ivedilikle ödenmesi gereken) statüsüne geçiyor. Bankalar, alacaklarının tahsili noktasında dosyayı kendi bünyesindeki avukatlara veya anlaşmalı Varlık Yönetim Şirketlerine devretme yetkisine sahip bulunuyor.

MAAŞ VE TAŞINMAZLARA HACİZ KISKACI

Yasal takibe düşen borçlular için uygulanabilecek yaptırımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Haciz İşlemleri: Borçlunun maaşının bir kısmına, banka hesaplarındaki mevduatlara ve üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmaz mallara icra yoluyla el konulabiliyor.

Kredi Sicili Kaybı: Findeks kredi notu hızla düşen vatandaşların, finans kuruluşları nezdindeki itibarı zedeleniyor ve yeni kredi/kredi kartı başvuruları uzun süreli reddedilme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

UZLAŞMA VE YAPILANDIRMA ÇAĞRISI

Uzmanlar, yasal sürecin ağır maliyetlerinden kaçınmak isteyen tüketiciler için "yapılandırma" seçeneğine dikkat çekiyor. 90 günlük süre dolmadan bankalarla yapılacak Yeniden Yapılandırma görüşmeleri, borcun taksitlendirilmesini ve icra sürecinin durdurulmasını sağlayabiliyor.

Öte yandan, borcun Varlık Yönetim Şirketlerine devredilmesi durumunda borçluların indirimli kapatma veya farklı taksit seçenekleri için bu kurumlarla uzlaşma masasına oturması öneriliyor. Hukukçular ise itiraz ve itfa süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması adına profesyonel hukuki destek alınmasının önemini vurguluyor.