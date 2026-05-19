San Diego şehrindeki bir cami yerleşkesinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, iki saldırgan ise intihar etti.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, 17 ve 19 yaşlarındaki iki erkek saldırganın araçlarından bir intihar notu ve islam karşıtı yazılar çıktığını açıkladı.

Şüphelilerin kendi kendilerini vurdukları tahmin ediliyor. Wahl gazetecilere yaptığı açıklamada camiye yapılan saldırının nefret suçu olduğunu vurguladı.

Cami, aynı zamanda bir okul görevi görüyordu. Şans eseri camideki çocuklar yaralanmadı, hayatını kaybeden üç kişinin tamamı yetişkin oldu.

Kurbanlerden biri merkezde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Bu görevli olayın çok daha kötü bir noktaya ulaşmasını engellemede hayati bir rol üstlendi.

Şüphelilerden birinin annesi ise saldırıdan iki saat önce polisi aramıştı. Anne oğlunun intihara meyilli olduğunu ve arabasıyla birlikte bazı silahları alarak kaybolduğunu ihbar etmişti.

BELEDİYE BAŞKANI KORUMA SÖZÜ VERDİ

Saldırının gerçekleştiği San Diego İslam Merkezi Clairemont mahallesindeki bir konut bölgesinde yer alıyor.

Caminin imamı Taha Hasan bu merkezi Müslüman olmayanlar dahil herkesin bir araya geldiği bir yer olarak tanımladı.

Hasan caminin dua etmek ve öğrenmek için kullanıldığını belirtti. İmam açıklamasında bir ibadethanenin hedef alınmasının son derece acımasızca olduğunu vurguladı.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria Müslümanlara bu şehirde kendilerini güvende hissetmeleri için gereken her şeyi yapacaklarına dair güvence verdi.

Dini kurumların ve mekanların korunması için hiçbir kaynaktan kaçınılmayacağını sözlerine ekledi. Yetkililer şüphelilerin kimliklerini henüz açıklamadı.