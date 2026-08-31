Abdullah Avcı, bordo-mavili takımdaki şampiyonluk yolculuğunun perde arkasını anlattı. Sezonun son maçının ardından soyunma odasında Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarını izleyen deneyimli teknik adam, o an Trabzonspor’un da aynı mutluluğu yaşayacağına inandığını söyledi.

Dr. Sema Özer yeni kitabı ‘Zihinsel Dayanıklılık’ta anılarını paylaşan Abdullah Avcı’nın açıklamaları şu şekilde:

“2020-2021 sezonu Trabzonspor’da ilk göreve geldiğimde takım 17. sıradaydı. Sezon sonunda takımı dördüncülüğe taşıdık. Avrupa Kupalarına katılmayı hak ettik. Sezonun son maçını Gençlerbirliği’yle içeride oynadık ve kazandık. Maç bittikten sonra soyunma odasına girdiğim zaman televizyonda Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları vardı. Ekrana baktım; Beşiktaş takımının ve taraftarının ne kadar mutlu olduğunu gördüm. O an aklımdan geçen şey, aynı duyguyu benim ve takımımın da yaşayacağıydı. “

‘SÖZÜM GERÇEK OLDU’

“Trabzonspor camiasıyla bu coşkuyu hep beraber yaşayacağı mızı hissettim. Oyuncularımı soyunma odasında topladım. Bu duyguyla sezon sonu tatil öncesi bir konuşma yaptım. “Bugün televizyonda Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları var. Bu başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum. Bu sevinci önümüzdeki sene bizim de yaşayacağımıza yürekten inanıyorum,” dedim ve yeni sezon kampı için vedalaştık. Bir ay sonra temmuz ayının başında Trabzon’da ön hazırlık kampının ilk toplantısında, “Trabzonspor için ‘Her sene şampiyonluğa oynar,’ diyorlar ama bu sene biz şampiyon olacağız,” diyerek kampa başladım. Ve bu sözüm gerçek oldu.”