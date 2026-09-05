Süper Lig’de sezonun ilk büyük derbisi için geri sayım bitti, nefesler tutuldu! Aylardır süren iddialar, transfer fırtınaları, yönetimlerin hamleleri geride kaldı. Şimdi tek bir gerçek var: Yeşil saha ve arması için savaşacak futbolcular! Açılın, Türk futbolunun kalbi burada atıyor! Açılın, derbi konuşsun! Açılın, söz İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano’da.

İKİSİ DE FORM TUTTU

Bir tarafta lige şok G.Birliği mağlubiyetiyle başlasa da Konyaspor’u 4-2, Samsunspor’u 2-0 devirerek 7 golle gücünü gösteren ve Kadıköy’de seriyi sürdürmek isteyen Fenerbahçe! Diğer tarafta Eyüpspor’u geçip Alanya’da takılsa da son maçında Çorum ağlarına tam 6 gol bırakarak gövde gösterisi yapan, sezona fırtına gibi giren Beşiktaş!

20.00’DE HAYATA MOLA

İki dev de bu sezon 3 maçta 6’şar puan topladı, ikisi de zirveye gözünü dikti! Bu muhteşem kapışma, bu dev meydan okuma bu akşam Chobani Stadı’nda yaşanıyor! Saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kadıköy’de yer yerinden oynayacak. Bu büyük müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Hazır mısınız? Büyük derbi başlıyor!