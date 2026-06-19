Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Hull City, ilk transferini Süper Lig'den yapacak.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve henüz yenilemeyen Ersin Destanoğlu, İngiliz ekibinin radarına girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptı.

Daha önce Girona'dan teklif alan 25 yaşındaki file bekçisi İspanyol ekibinin 2. Lig'e düşmesi nedeniyle teklife sıcak bakmamıştı. Ersin Destanoğlu ile Almanya temsilcisi Hannover96'nın da ilgilendiği biliniyor. 25 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor.