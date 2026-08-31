Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ile Diyarbakır Stadı’nda karşılaştı. Maçta öne geçen bordo-mavililer skoru koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Trabzonspor’un tek golü 11. dakikada Salah’tan geldi. Amed’in golleri ise 45+5’te Diagne’nin kaçırdığı penaltıda pozisyonu iyi takip eden Yira Collins Sor ve 90. dakikada Orban’dan geldi. Bu sonuçla Amed ligdeki puanını 6’ya çıkardı. Trabzonspor ise 4 puanda kaldı.
Amed Süper Lig’de gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak, Trabzonspor ise Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.